أهداف مباراة النصر والرائد.. 1/2 للعالمي (فيديو)

تقدم رائد الغامدي لاعب نادي الرائد بهدف في شباك النصر، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار الجولة 22 من الدوري السعودي، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد ”الملز“.
واستلم الغامدي بينية سحرية مع بداية المباراة، وانفرد بمرمى النصر ووضع الكرة في الشباك مسجلًا هدف التقدم لفريقه.
وتعادل عبدالرزاق حمدالله للنصر في الدقيقة 19 من ركلة جزاء.
ونجح جوليانو في إضافة الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 23 من تسديدة قوية
د8’ هدف لـ الرائد! ⚽#رائد_الغامدي يفتتح التسجيل#النصر 0 : 1 #الرائد#النصر_الرائد
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/XDNpOXa1Wy
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 11, 2020
د19’هدف للنصر! ⚽#عبدالرزاق_حمدالله يسجل التعادل#النصر 1 : 1 #الرائد#النصر_الرائد
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/AbVr6v7Jlq
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 11, 2020
د24’هدف للنصر! ⚽#جوليانو يضيف الثاني#النصر 2 : 1 #الرائد#النصر_الرائد
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/FFz5qF1KeY
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 11, 2020
ويسعى ”العالمي“ للعودة إلى طريق الانتصارات، بعدما تعادل مع الأهلي بشق الأنفس وتعرض لخسارة مخيبة للآمال أمام الفيصلي في الجولة الماضية بثلاثية مقابل هدفين.
ويحتل النصر حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 42 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر الهلال.