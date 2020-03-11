التشكيلة المتوقعة لمباراة النصر ضد الرائد اليوم في الدوري السعودي

يواجه نادي النصر منافسه الرائد، مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة 22 من الدوري السعودي، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد ”الملز“.

ويسعى ”العالمي“ للعودة إلى طريق الانتصارات، بعدما تعادل مع الأهلي بشق الأنفس وتعرض لخسارة مخيبة للآمال أمام الفيصلي في الجولة الماضية بثلاثية مقابل هدفين.

ويحتل النصر حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 42 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر الهلال.

ولا يجد النصر أمامه سوى حل وحيد هو تحقيق الفوز، إذا أراد مواصلة المنافسة على تحقيق لقب الموسم الجاري، إذ إن خسارته وفوز الهلال سيزيدان الفارق إلى 11 نقطة قبل مواجهتهما المرتقبة في الجولة المقبلة.

فيما يدخل الرائد المباراة وهو محتل المركز السادس برصيد 31 نقطة، ويسعى لاقتحام المربع الذهبي.

وانتهت مباراة النصر والرائد في الدور الأول، بفوز العالمي بثنائية نظيفة.

وتقابل النصر والرائد في دوري المحترفين السعودي 23 مرة، فاز العالمي 19 مرة، وخسر مرة واحدة وتعادلا 3 مرات.

لقـاء الغد ⏳ في الجولة الثانية والعشرون من #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#النصر_الرائد

⏱ 8:45 مساءً

???? استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز بالتوفيق يا #عالمي ????#معاك_يانصر pic.twitter.com/DUGtXZmzJ8 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 10, 2020

موعد مباراة النصر والرائد:

تنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر القناة الرياضية السعودية.

تشكيلة النصر المتوقعة:

حراسة المرمى: براد جونز.

الدفاع: عبدالرحمن العبيد – عبدالإله العمري – مايكون – سلطان الغنام.

الوسط: عبدالرحمن الدوسري – مختار علي – أحمد موسى – جوليانو – نور الدين أمرابط.

الهجوم: عبدالرزاق حمد الله.

تشكيلة الرائد المتوقعة:

حراسة المرمى: عز الدين دوخة.

خط الدفاع: محمد العامري – عبدالله الفهد – إيزيكيل بالوميك – محمد الشريمي.

خط الوسط: جلال الداودي – سلطان الفرحان – أرناو دجوم.

خط الهجوم: محمد فوزير – رائد الغامدي – أحمد الزين.