صورة متداولة لحارس نادي النصر السعودي السابق عبدالله العنزي بوزن زائد تثير الاستغراب

تداولت الجماهير الرياضية صورة لحارس مرمى النصر السعودي السابق، عبد الله العنزي، الذي قاد فريقه للحصول على بطولتي دوري العامين 2014 و2015.

وظهر الحارس في الصورة وهو بوزن زائد، حيث تذكرت الجماهير مطالبته بمستحقاته المتأخرة لدى النادي والبالغة 15 مليون ريال كان قد حصل عليها مؤخرًا.

وانضم العنزي للنصر في صيف العام 2009، لكنه طوال هذه السنوات لم يشارك سوى في 133 مباراة، استقبل خلالها 162 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 36 مباراة.

وكانت آخر مباراة شارك بها العنزي مع العالمي في يناير 2018 أمام النهضة في دور الـ16 بكأس الملك، وفاز بها رفاقه بهدف وحيد.

وقال سعد الحارثي عبر حسابه على ”تويتر“، تعليقًا على الصورة:“عبدالله العنزي حارس النصر سابقًا مش معقول زيادة هذا الوزن“.

عبدالله العنزي حارس النصر سابقًا مش معقووووول زيادة هالوزن ????

ليش اللاعب السعودي مايحافظ على جسمه بعد إنهاء مسيرته ؟؟ pic.twitter.com/15F0bvfj7L — سعد الحارثي (@S_Alshdadi) March 10, 2020

وابتعد الحارس عن ممارسة كرة القدم بعد ابتعاده عن النصر، حيث لجأت غالبية الأندية للتعاقد مع حراس أجانب منذ السماح بتواجدهم في الدوري السعودي.

من جهة أخرى، حسم المدرب البرتغالي روي فيتوريا مصير المهاجم عبدالرزاق حمد الله، حيث أعلن أنه سيكون في التشكيلة الأساسية لمباراة الرائد المقبلة في الدوري برفقة نور الدين أمرابط.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري وبفارق 8 نقاط كاملة عن الهلال المتصدر، فيما لدى الرائد 32 نقطة، وهو يأتي في المركز السادس في الترتيب.