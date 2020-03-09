رئيس لجنة الحكام يرد على بيان نادي النصر السعودي بشأن المطالبة بإقالته

حرص الإسباني فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على الخروج عن صمته والرد على نادي النصر السعودي، الذي طالب مؤخرا في بيان رسمي بإقالته.

وقال تريساكو في تصريحات لصحيفة ”الرياضية“: ”بيان النصر بإعفائي من منصبي لا يهمني، عملي قائم على خطط مدروسة“.

وأضاف: ”لا أخشى الإقالة لثقتي في عملي خلال الفترة الماضية، والتي شهدت عودة الحكم السعودي إلى إدارة مباريات الدوري بعد غياب دام طويلاً“.

وكان نادي النصر قد أصدر بيانا عبر حسابه على تويتر، طالب من خلاله تغيير رئيس لجنة الحكام، مبررة ذلك بسعيها لضمان مبدأ عدالة المنافسة والمحافظة على سمعة الدوري السعودي.

كما أن سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم النصر، أكد في تصريحات تلفزيونية أن فريقه يعاني من التحكيم، وأن موقفه بشأن طلب تغيير رئيس لجنة الحكام سليم قانونيا.

وأوضح: ”صفوان السويكت، رئيس النادي، رجل محاماة، ويعرف جيدًا كل القوانين، ومن الصعب هزيمته في هذا الأمر، وطلب النصر بإقالة وتغيير رئيس لجنة الحكام سليم قانونيًا“.

وأضاف: ”رئيس لجنة الحكام مقصر في عمله واختياراته للحكام غير جيدة، وهناك مشاكل كثيرة في التحكيم بالدوري السعودي“.