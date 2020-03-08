صحيفة: الترجي التونسي يشكو نادي النصر السعودي للمحكمة الرياضية بسبب فرجاني ساسي

يبدو أن أزمات نادي النصر السعودي لن تهدأ وستطفو على السطح تباعا، فإثر مشكلة المغربي عبد الرزاق حمدالله وإيقافه، ما تسبب في خسارة ”العالمي“ ضد الفيصلي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، مساء السبت، كشفت تقارير صحفية عن شكوى تقدم بها الترجي التونسي ضد الفريق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الجزيرة“ السعودية، يوم الأحد، فإن إدارة النادي التونسي تقدمت بشكوى لدى المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“ ضد النصر للمطالبة بحقوقها المتبقية من قيمة انتقال اللاعب التونسي فرجاني ساسي إلى صفوف ”العالمي“، والتي تمت في شهر يناير من عام 2018“.

وكان النصر ضم ساسي من الترجي خلال يناير 2018 مقابل 2 مليون يورو، لكنه لم يستمر معه إلا لنهاية الموسم قبل أن يرحل إلى نادي الزمالك المصري.

ولم يلعب النجم التونسي مع النصر سوى 9 مباريات، 8 منها في الدوري السعودي وواحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، أحرز خلالها هدفين.

ويتألق فرجاني حاليا مع الزمالك، إذ نجح في قيادة الفريق الأبيض للفوز بكأس مصر والسوبر المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي.

ويحتل النصر المركز الثاني بترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 42 نقطة.