فهد المولد: أنتظر بفارغ الصبر عودتي للملاعب ضد نادي النصر.. وإيقافي كان درسًا قاسيًا (فيديو)

أعرب فهد المولد، نجم نادي الاتحاد السعودي، عن سعادته الكبيرة بعودته لتدريبات فريقه، بعد فترة إيقافه الطويلة لمدة عام كامل بسبب أزمة المنشطات.

وقال المولد في تصريحات هاتفية مع قناة ”الرياضية السعودية“، اليوم الثلاثاء:“سعيد بعودتي لنادي الاتحاد، وأشكر الإدارة لوقوفها معي، وأشكرها على هذا التعامل، لقد بقيت فترة طويلة بعيًدا، وأحببت أن أبدأ الإعداد مبكرًا وهذا دافع لي، وقد اشتغلت على نفسي كثيرًا وأحب أن أعود بقوة، وما زال أمامي شهران للعودة رسميًا“.

وأضاف:“عندما خرجت للإعداد في فرنسا كان، تين كات، موجودًا ثم رحل، واليوم تحث معي المدرب كاريلي، وشاهدني وأنا أتدرب بشكل طبيعي“.

وعن تقارير دخوله في مفاوضات مع المولد قال:“أنا مرتبط بالاتحاد، وعقدي ما زال فيه سنة، والكل يعلم مدى حبي للنادي، والأخبار مجرد اجتهادات، والعقد ينتهي هذه السنة، ولكل حادث حديث، ومن المستحيل أن تفاوضك الأندية وعقدك ما زال ساريًا مع ناديك، وهذا أمر لا يمكن أقوم به، وأعلنت تحديًا بيني وبين نفسي أن أعود أقوى، والجمهور له فضل كبير عليّ، وبإذن الله الاتحاد سيعود لمنصات التتويج“.

#الديوانيه فهد المولد -لاعب #الاتحاد– لـ"الديوانية":

لازال عقدي ساري مع #الاتحاد وتبقى منه سنه، ولا يوجد أي نادي دخلت معه في مفاوضات.. و بإذن الله يعود #الاتحاد للمنصات. pic.twitter.com/hJPkUMrkSu — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 10, 2020

وأردف:“أغلب الناس غاضبون من وضع النادي ومركزه الحالي في الجدول، ولكن هنالك تحسنًا كبيرًا في أداء اللاعبين، ومتى عادت الروح كل شيء سيعود لوضعه الطبيعي، ولدينا بطولة عربية ونسعى إلى حصدها“.

وأوضح المولد:“أننتظر أول مباراة لي وستكون ضد نادي النصر على أحر من الجمر، ومنذ فترة طويلة أنا غائب ومشتاق للعب أمام الجمهور، والنصر فريق كبير وله احترامه وتقديره بالتأكيد“.

وأتم:“تعلمت الكثير خلال السنة الماضية، وكما يقولون الخطأ يعلم، وإن شاء الله هذا الأمر سيكون درسًا قاسيًا لي“.

وشارك المولد في تدريبات فريقه، اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإيقافه لمدة عام، في 2019.

ووفقًا للوائح يحق للمولد المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، بحلول آخر شهرين من مدة العقوبة.

واعتمدت لجنة المنشطات إيقاف فهد المولد اعتبارًا من 9 مايو/ آيار 2019، حيث ابتعد اللاعب عن أي نشاط رياضي طوال هذه الفترة.

واختتم فريق الاتحاد تحضيراته لملاقاة الوحدة، غدًا الأربعاء، في افتتاح الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.