فهد المولد يشارك في تدريبات نادي الاتحاد السعودي تمهيدا لعودته للمباريات رسميا (فيديو)

نشر نادي الاتحاد السعودي فيديو عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“، يظهر عودة النجم فهد المولد للمشاركة في التدريبات، بعد غياب لفترة طويلة؛ إثر أزمة إيقافه بسبب قضية المنشطات.

وتأتي عودة اللاعب للتدريب وفق النظام، والذي يسمح له بالعودة للتمارين قبل انتهاء فترة الإيقاف بشهرين.

وتعرض المولد للإيقاف لمدة عام، من جانب لجنة الرقابة على المنشطات السعودية؛ لتعاطيه مادة محظورة، خلال مواجهة النصر في الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان، الموسم المنصرم.

عودة الفهد للتدريبات من حديد ???? اول مباراة له ستكون امام النصر بعد 60 يوم . pic.twitter.com/uXAZ34WO7T — المدرج الذهبي (@AImodrj) March 10, 2020

ومن المقرر عودة المولد إلى المستطيل الأخضر، في 9 مايو المقبل، حيث سيحق له المشاركة في آخر جولتين من دوري المحترفين أمام كل من النصر والعدالة.

#الاتحاد_الوحده

مشاركة فهد المولد في تدريب الاتحاد هذا اليوم pic.twitter.com/LHtRdLrVhQ — Hamad Abo Fars (@HamadAboFars1) March 10, 2020

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفهد المولد بقميص الاتحاد، استعدادا لبداية عودته للتدريبات مع الفريق.

وانتشر فيديو لاستقبال حافل من قبل اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة فابيو كاريلي، للاعب فهد المولد، أثناء دخوله التدريبات لأول مرة منذ 10 أشهر.