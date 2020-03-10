إغلاق ملف جاري رودريجز.. نادي الاتحاد السعودي ينهي أزمته مع غلطة سراي التركي

أنهت إدارة نادي الاتحاد السعودي ملف قضية اللاعب جاري رودريغيز، بعد أن دفعت الدفعة الأخيرة لناديه غلطة سراي التركي والمتمثلة بـ 2,5 مليون دولار.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية، تقريرا أشارت فيه إلى إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أنهت بشكل رسمي، مطالبات نادي غلطة سراي التركي المالية مقابل انتقال جاري رودريغيز، لصفوف العميد.

وانتقل رودريغيز إلى الاتحاد في يناير ما قبل الماضي، بعقد لمدة 3 مواسم، لكنه أعير الصيف الماضي إلى فريق فناربخشه التركي.

من جهة أخرى، سلمت إدارة الاتحاد الدفعة الأولى إلى نادي يانج بويز السويسري مقابل انتقال الإيفواري سيكو سانوجو في شتاء الموسم الماضي.

ويتبقى للنادي السويسري، دفعتان سيتم جدولتهما بحسب اتفاق بين إدارة الناديين.