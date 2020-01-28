نادي الاتحاد السعودي يعلن رسميا ضم الإيفواري ويلفريد بوني

أعلن نادي الاتحاد السعودي ضم اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر.

الإيفواري ويلفريد بوني ينضم لكتيبة النمور ????#شتوية_العميد pic.twitter.com/eEZK8Yapow — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 28, 2020

والاتحاد يُعاني في الموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، مع انتهاء الدور الأول من المسابقة.

ولم يكشف اللاتحاد، عن تفاصيل العقد مع النجم الإيفواري الكبير، ولكنه اكتفى بالتعليق: ”ويلفريد بوني ينضم إلى كتيبة النمور“.

في عام 2013، بدأ بوني، رحلة الإبداع في الملاعب الإنجليزية، عندما انتقل إلى سوانزي سيتي، ثم العملاق مانشستر سيتي.

وخاض النجم الإيفواري، تجربة احترافية لمدة ستة أشهر، في منطقة الخليج العربي، عندما انتقل إلى العربي القطري، على سبيل الإعارة.

ولا يرتبط بوني، بعقد مع أي فريق منذ شهر يوليو الماضي، عندما رحل عن سوانزي سيتي الإنجليزي.

وطوال مسيرته الاحترافية، لعب بوني، 321 مباراة مع الأندية الذي مثلها، سجل خلالها 150 هدفًا، وصنع 39 آخرين، كما شارك في 59 لقاءً دوليًا مع منتخب بلاده كوتِ ديفوار.