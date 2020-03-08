الاتحاد الآسيوي يكشف نتائج اجتماع لجنة الطوارئ بشأن مباريات دوري أبطال آسيا المؤجلة

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تفاصيل اجتماع لجنة الطوارئ في الدوحة ودبي، بعدما عُقِد اجتماع مماثل، الأسبوع الماضي، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، للاتحادات الوطنية الأعضاء بمنطقة شرق آسيا، بعد تأجيل العديد من المباريات القارية؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي، يوم الأحد، أن الاجتماع ناقش مسألة تأجيل جميع مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وطلب من الاتحادات الوطنية التعاون من أجل إعداد خطة لاستكمال المباريات المتبقية من دور المجموعات قبل خوض دور الـ16.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، أنه سيتم نقل مباريات الدور ربع النهائي، إلى شهر أيلول/سبتمبر، ونقل قبل النهائي إلى أيام الـ14 والـ15 من تشرين الأول/أكتوبر ذهابا، والـ28 والـ29 من الشهر ذاته إيابا، على أن يبقى موعد الدور النهائي يومي الـ 22 من تشرين الثاني/نوفمبر للذهاب في الشرق، والـ28 من تشرين الثاني/نوفمبر للإياب في الغرب، دون تغيير.

وكما هي الحال في شرق آسيا، فقد قامت الاتحادات الوطنية بتقديم مقترحات سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدراستها بعد التنسيق مع أطراف اللعبة، ومن ضمنهم الشركاء التجاريون، قبل أن يتم إصدار بيان جديد، في وقت لاحق، حول التطورات والمواعيد الجديدة المنتظرة.

من جانبه، قال إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، عقب الاجتماع، في تصريحات تلفزيونية: ”القرار بشأن استكمال تصفيات كأس العالم، سيكون مشتركا بين الاتحادين الدولي لكرة القدم والآسيوي، وسيتم إصدار القرار غدا، ولكن بالنسبة إلى دوري أبطال آسيا، فسيتم دراسة المقترحات، وإصدار القرارات بشأنه قريبا“.

إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم : كل الدول ستتأثر بالإجراءات الاحترازية وسنتخذ ما يلزم لإنهاء الموسم في موعده pic.twitter.com/X7K1siuFfr — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) March 8, 2020

وأضاف: ”في دوري أبطال آسيا، تم تأجيل الجولة الثالثة، والصورة غير واضحة بشأن مصير الجولات المقبلة، ولكن لكل حالة هناك خطة بديلة، لو تتأجل الجولة الرابعة، فهناك خطط بديلة من الاتحاد الآسيوي، وقد طرحنا الخيارات المفضلة لنا للاتحاد الآسيوي، بحيث تنتهي جميع المباريات قبل منتصف شهر يونيو المقبل“.

وعن مصير البطولات المحلية، أشار: ”المسابقات المحلية للاتحادات المشاركة في دوري أبطال آسيا، ستتأثر بما يحدث في المستقبل، ولدينا إجراءات داخلية لإنهاء الموسم الكروي بالمملكة في موعده“.