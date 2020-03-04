تقارير: الهلال والنصر والتعاون يطالبون بإلغاء النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا

استقرت الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، على المطالبة بإلغاء النسخة الحالية حال استمرار تأجيل الجولات المقبلة.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات الأندية المشاركة بدوري أبطال آسيا في الجولة الثالثة بدوري المجموعات، بعد تفشي فيروس كورونا في المنطقة.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا أشارت فيه إلى أن أندية الهلال والنصر والتعاون والأهلي اقترحوا إلغاء بطولة دوري أبطال آسيا 2020 في حال استمرار تأجيل الجولات المقبلة.

وعقد ممثلو تلك الأندية اجتماعًا تنسيقيًا مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لوضع تصور محدد لفرق المملكة، خلال الاجتماع المقبل للاتحاد الآسيوي.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن المواعيد الجديدة لمباريات دوري أبطال آسيا، بعد تأجيل أكثر من جولة لتفشي ”فيروس كورونا“ في دول شرق القارة.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، أنه قرر إقامة مباريات منطقة شرق آسيا خلال شهري مارس وأبريل.

كما أعلن الاتحاد الآسيوي بأنه لن يجري أي تغيير، حتى الآن، على موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2020 (الذهاب يوم 22 نوفمبر في الشرق، الإياب يوم 28 نوفمبر في الغرب).