هل سيتم تجميد عبدالرزاق حمدالله في نادي النصر السعودي حتى نهاية الموسم؟

اشتعلت الأجواء داخل نادي النصر السعودي إثر هزيمة الفريق الأخيرة أمام الفيصلي بثلاثة أهداف لهدفين، مساء اليوم السبت، في مباراة الجولة الـ21 بالدوري السعودي للمحترفين.

وسيطرت حالة من الغضب على جماهير الفريق بسبب غياب المغربي عبدالرزاق حمدالله، حيث رأت الغالبية أن الإدارة كان عليها أن تعاقبه مالياً وليس بعدم المشاركة.

وأشارت مصادر قريبة من إدارة نادي النصر، إلى أن قراراً مرتقباً من المدير الفني البرتغالي للفريق، روي فيتوريا، سيصدر بإبعاد اللاعب عن الفريق حتى نهاية الموسم بسبب تقلص فرص الفريق في الفوز بالدوري.

وكان صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، قد علق على خسارة فريقه أمام الاتفاق.

وقال السويكت عبر حسابه الشخصي على تويتر: ”جماهيرنا الغالية.. الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل“.

وأضاف: ”عند الانتصار النتيجة تحسب للمنظومة ككل، وعند الخسارة فأنا أتحمل الإخفاق .. أعتذر منكم ونسأل الله التوفيق في قادم الأيام“.

وارتفع رصيد الفيصلي إلى 34 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد النصر عند 42 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين.

ودشنت الجماهير المنافسة لنادي النصر هاشتاغاً حمل عنوان ”#حمدالله_باع_النصر_للفيصلي“، تحدثت فيه عن أن غياب اللاعب كان بمثابة هزيمة للفريق قبل أن يلعب.

الإعلامي حواس العايد، قال: ”الصناديد بيحطونها بفيتوريا! وهو نفس مدرب العام الماضي ونفس العناصر؟! الفريق وجماهيره مو ذنبهم تعاقبهم بإبعاد هداف الفريق والدوري في مباراه مهمة برغم محاولات عضو الشرف بحل المشكلة، وتجلس أمرابط احتياط وهو جاهز 100%؟!!! شي غريب ما حدث!!!“.

الصناديد بيحطونها بفيتوريا !

وهو نفس مدرب العام الماضي ونفس العناصر؟! الفريق وجماهيره مو ذنبهم تعاقبهم بابعاد هداف الفريق والدوري في مباراه هامة برغم محاولات عضو الشرف بحل المشكلة !

وتجلس امرابط احتياط وهو جاهز ١٠٠٪ ؟!!! شي غريب ماحدث !!!#الفيصلي_النصر_الدوري — حواس العايد (@Hawasalayed) March 7, 2020

الإعلامي أحمد الشمراني، أشار: ”هل نقول ضاع الدوري على العالمي…..؟؟ خسارة ( متوقعة) عطفاً على عاصفة #حمدالله فمن سيقول أنا سبب خسارة النصر #الإدارة أم فيتوريا أم مقولة النصر أكبر من الجميع، راح فيتوريا الى المهم وترك الأهم“.

هل نقول ضاع الدوري على العالمي…..؟؟

خسارة ( متوقعه) عطفاً على عاصفة #حمدالله فمن سيقول انا سبب خسارة النصر #الادارة ام فيتوريا ام مقولة النصر اكبر من الجميع…….!!!

راح فيتوريا الى المهم وترك الاهم…..!! #الفيصلي_النصر_الدوري — احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) March 7, 2020

المغرد فهد القثامي، قال: ”إدارة النصر تعاقب الكيان بإبعاد حمدالله، فيتوريا يشرك هوساوي المنقطع من شهور وعنده العمري جاهز ومبدع أخر مباريات، فيتوريا يشرك السيئ الجميعة وعنده عوض، فيتوريا يسحب بيتروس وموسى، فيتوريا لا يشرك مرابط وهو جاهز 100%، تخبط واضح للأسف“.

أدارة النصر تعاقب الكيان با ابعاد حمدالله فيتوريا يشرك هوساوي المنقطع من شهور و عنده العمري جاهز و مبدع أخر مبارايات فيتوريا يشرك السئ الجميعه و عنده عوض !! فيتوريا يسحب بيتروس و موسي فيتوريا لا يشرك مرابط و هو جاهز 100% تخبط واضح للأسف !!!!!! #الفيصلي_النصر_الدوري — فهد القثامي (@fahadCanada2) March 7, 2020

المغرد حسن بلغيث، شدد: ”أفتقدوك وأي فتى أفتقدوه نعم النصر بدون حمدالله

هجومه ولاهو عارف يعمل حاجة شو هالتوقيت الغبي في عقوبة الإيقاف“.