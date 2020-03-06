انفراج أزمة عبدالرزاق حمدالله مع نادي النصر السعودي‎

انتهت أزمة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر السعودي مع فريقه، والتي اندلعت خلال الساعات الماضية.

ورفض اللاعب الالتحاق ببعثة النصر التي ستسافر إلى المجمعة لملاقاة الفيصلي، غدًا السبت.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا أشارت فيه إلى أن عددًا من أعضاء الشرف بنادي النصر، تدخلوا لدى الإدارة وأقنعوا اللاعب بالسفر مع الفريق.

وبالفعل سيلتحق اللاعب بالفريق في المجمعة الليلة.

يذكر أن المهاجم المغربي أغلق جميع هواتفه بعد أن خصمت الإدارة 15٪ من راتبه بسبب غيابه.

وطالب اللاعب بعدم معاقبته، إلا أن الإدارة النصراوية ترفض الرضوخ له وتصر على معاقبته بسبب غيابه، وحتى لا تفقد السيطرة على باقي اللاعبين.