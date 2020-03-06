 عبدالرزاق حمدالله يفجر أزمة جديدة داخل نادي النصر السعودي ويرفض السفر مع الفريق لمواجهة الفيصلي – إرم نيوز‬‎

عبدالرزاق حمدالله يفجر أزمة جديدة داخل نادي النصر السعودي ويرفض السفر مع الفريق لمواجهة الفيصلي

عبدالرزاق حمدالله يفجر أزمة جديدة داخل نادي النصر السعودي ويرفض السفر مع الفريق لمواجهة الفيصلي

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

كشفت تقارير إعلامية سعودية عن وجود خلاف شديد بين عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي والإدارة؛ بسبب خصومات تم توقيعها على اللاعب من قبل الإدارة.

وبحسب ما نقلت قناة ”24 الرياضية“، فإن عبدالرزاق حمدالله يرفض مرافقة النصر للمجمعة لملاقاة الفيصلي غداً.

وأشارت القناة إلى أن المهاجم المغربي أغلق جميع هواتفه بعد أن خصمت الإدارة 15٪ من راتبه بسبب غيابه.

ويطالب اللاعب بعدم معاقبته، إلا أن الإدارة النصراوية ترفض الرضوخ له وتصر على عقابه بسبب غيابه، وحتى لا تفقد السيطرة على باقي اللاعبين.

ويلتقي غداً النصر مع الفيصلي ضمن مباريات الجولة الـ 21 من مباريات الدوري السعودي، حيث يحتل النصر المركز الثاني في المسابقة خلف الهلال بفارق خمس نقاط لصالح الأخير.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار نادي النصر السعودي
النصر السعودي
نادي النصر السعودي
تاريخ النشر
تاريخ التحديث