عبدالرزاق حمدالله يفجر أزمة جديدة داخل نادي النصر السعودي ويرفض السفر مع الفريق لمواجهة الفيصلي

كشفت تقارير إعلامية سعودية عن وجود خلاف شديد بين عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي والإدارة؛ بسبب خصومات تم توقيعها على اللاعب من قبل الإدارة.

وبحسب ما نقلت قناة ”24 الرياضية“، فإن عبدالرزاق حمدالله يرفض مرافقة النصر للمجمعة لملاقاة الفيصلي غداً.

وأشارت القناة إلى أن المهاجم المغربي أغلق جميع هواتفه بعد أن خصمت الإدارة 15٪ من راتبه بسبب غيابه.

ويطالب اللاعب بعدم معاقبته، إلا أن الإدارة النصراوية ترفض الرضوخ له وتصر على عقابه بسبب غيابه، وحتى لا تفقد السيطرة على باقي اللاعبين.

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"عبدالرزاق حمدالله" يرفض مرافقة النصر للمجمعة لملاقاة الفيصلي غداً و يغلق جميع جوالاته بعد ان خصمت عليه الادارة 15٪ من راتبه بسبب غيابه و يطالب بعدم معاقبته و الإدارة ترفض الرضوخ له و تصر على عقابه — قناة 24 سعودي الرياضية (@saudi24_sport) March 6, 2020

ويلتقي غداً النصر مع الفيصلي ضمن مباريات الجولة الـ 21 من مباريات الدوري السعودي، حيث يحتل النصر المركز الثاني في المسابقة خلف الهلال بفارق خمس نقاط لصالح الأخير.