هل يحق لنادي النصر السعودي طلب تغيير رئيس لجنة الحكام؟.. رئيس لجنة الانضباط السابق يجيب (فيديو)

شدد أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على قانونية الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي النصر بإقالة الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام من منصبه، لكنه أوضح أن الطلب ناقص.

وقال الرفاعي في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”يحق لأي ناد يحمل العضوية في الجمعية العمومية إقالة شخص أو هيئة، لأن صلاحيات الجمعية العمومية تختلف عن صلاحيات مجلس إدارة الاتحاد السعودي“.

وأضاف: ”يحق للنصر المطالبة بإقالة رئيس لجنة الحكام، لكن لا يمكن أن يطلب ذلك بمفرده، إذ يجب أن يكون هناك موافقة من أغلب الأعضاء“.

وتابع: ”لا يفترض معاقبة النصر لأنه مارس حقه كعضو في الجمعية العمومية، لكن هذا الطلب ناقص لأنه لم يستوف عدة معايير، أما عن إعلان الطلب فهذا لا يعتبر إساءة“.

وأشار: ”يجب أن يقدم الطلب للاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وإذا أدرج هذا الطلب في الجمعية يجب النظر إلى مبررات الطلب ويمنح الشخص فرصة للدفاع عن نفسه“.

وكان نادي النصر أصدر بيانا عقب مواجهة الأهلي، والتي انتهت بالتعادل 2-2، طالب خلاله الاتحاد السعودي بتغيير رئيس لجنة الحكام الحالي بداعي كثرة الأخطاء التحكيمية في مباريات البطولة أخيرا، ولحرصه على ضمان عدالة المنافسة وسمعة كرة القدم السعودية.

النصر يستعد لمواجهة الفيصلي في الجولة الـ21 من الدوري السعودي، يوم السبت المقبل، بعد تأجيل مباراته في دوري أبطال آسيا أمام سباهان الإيراني بسبب الإجراءات للتصدي لتفشي فيروس كورونا.