نادي الهلال السعودي يحذر لاعبيه من السفر خارج المملكة

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي، وجهت تحذيرا للاعبي الفريق من السفر إلى خارج السعودية خلال الإجازة الممنوحة لهم، بعد تأجيل مباراة الفريق أمام باختاكور الأوزبكي في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة ”الرياضية“، أن إدارة الهلال طالبت لاعبي الفريق بالحذر من السفر خارج البلاد، وبشكل خاص البلاد التي تم اكتشاف حالات إصابة بها بفيروس كورونا.

وأضافت أن الإدارة طالبت اللاعبين بضرورة توخي الحذر، حرصا على سلامتهم في ظل تفشي المرض في عدد من البلدان.

وكان الاتحاد الآسيوي قام بتأجيل بضع مباريات بدوري أبطال آسيا، بعد تفشي مرض كورونا في عدد من البلدان.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متساويا مع فريق باختاكور صاحب الصدارة.

وكانت السعودية، أعلنت، يوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وأنها تتابع وتراقب عن كثب كل المستجدات بخصوص هذا الفيروس، وأنها اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى التحكم به وصده.

وقال المتحدث الرسمي بوزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، إن وزارة الصحة قامت بإجراءات احترازية وقائية تضمنت تجهيز 25 مستشفى لاستقبال الحالات المؤكدة، وتوفير 80 ألف سرير في كل القطاعات الصحية، و8 آلاف سرير عناية مركزة، و2200 سرير عزل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

كذلك تمّ إجراء أكثر من 6000 فحص طبي بالمنافذ الجوية والبرية، وتطبيق الحجر الصحي للمشتبه في إصابتهم بالفيروس، وتطبيق الإفصاح في الجوازات لجميع القادمين على المنافذ الدولية، والتوعية الصحية بالطائرات والمنافذ.