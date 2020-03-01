لماذا قررت إدارة نادي الهلال السعودي تأجيل مفاوضات التجديد مع كارلوس إدواردو؟

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي قررت تأجيل موضوع تجديد عقد البرازيلي كارلوس إدواردو، مهاجم الفريق، إلى نهاية الموسم.

وكانت الإدارة الهلالية اتفقت مع إدواردو على تجديد عقده قبل أن تقرر تأجيل حسم الموضوع إلى نهاية الموسم انتظارا لتقرير المدير الفني رازافان لوشيسكو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الأحد، فإن ”بقاء البرازيلي كارلوس إدواردو مع الهلال يرتبط بتقرير الروماني رازفان لوشيسكو في نهاية الموسم“.

وأضافت: ”البرازيلي دخل الفترة الحرة، التي تسمح له بالتوقيع مع أي فريق دون موافقة ناديه الأصلي، قبل شهرين.. إدارة الهلال اتّفقت سابقا مع اللاعب على تجديد عقده قبل أن تقرر تعليق مصيره، وتنتظر تقرير المدرب الروماني“.

ويقضي اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 30 عاما موسمه الخامس مع الهلال، وخاض حتى الآن 91 مباراة في دوري المحترفين سجل خلالها 53 هدفا منها 11 هدفا في النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وارتبط إدواردو بالرحيل عن الهلال خلال سوق الانتقالات الصيفي والشتوي الماضيين، لكنه اختار في النهاية البقاء مع الفريق الذي أصبح أفضل هدافي الأجانب في تاريخه.

وكان وكيل إدواردو، مارسيلو بينهيرو كان تحدث قبل عدة أسابيع مشيرا لرفض موكله عرضين من الإمارات والبرازيل، كما أكد أن جميع الخيارات مفتوحة أمامه في الصيف المقبل، سواء البقاء في العاصمة السعودية أو الرحيل عن الهلال لوجهة أخرى.

وقال إدواردو في تصريحات تلفزيونية عقب مواجهة فريقه السابقة ضد التعاون التي فاز بها فريقه بهدف دون رد: ”أحب الهلال كثيرا وأود البقاء هنا، فأنا أبذل قصارى جهدي في التدريبات والمباريات“.

وأضاف: ”سأقدم كل شيء حتى نهاية عقدي، لكنني أحب المملكة كثيرا وأتمنى البقاء هنا“.

الهلال يستعد حاليا لمواجهة الاتفاق في الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ويتصدر الفريق جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن مطارده النصر.