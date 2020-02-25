نادي الهلال السعودي يرسل عبدالله عطيف إلى إسبانيا لإجراء عملية منظار على إصابته

كشف نادي الهلال السعودي، يوم الثلاثاء، عن مغادرة عبدالله عطيف، لاعب الفريق، بعد أسبوع إلى إسبانيا لإجراء الفحوصات الطبية وعملية منظار على إصابته.

وأصيب عطيف، في الركبة، خلال مواجهة الهلال مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الهلال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”ينتظر أن يغادر عبدالله عطيف بعد أسبوع إلى إسبانيا لإجراء عملية منظار على موضع إصابته في الركبة على يد الطبيب رامون كوجات“.

وكان عطيف قد تعرض للإصابة في مباراة الهلال أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن الجولة الثانية في دوري أبطال آسيا.

ويشار إلى أن رامون كوجات هو ذات الطبيب الذي أشرف على علاج اللاعب السابق للهلال، عمر عبدالرحمن ”عموري“، عندما أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وواصل الهلال تدريباته، يوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة مضيفه التعاون يوم الخميس ضمن الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.