ردود فعل إعلامية غاضبة على بيان نادي النصر السعودي بشأن طلب تغيير رئيس لجنة الحكام

وصف الإعلامي عبدالعزيز الغيامة، بيان نادي النصر السعودي الذي طالب فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام بـ“الكارثي“.

وقال الغيامة في تصريحات عبر قناة ”الرياضية“ السعودية: ”بيان النصر كارثي ومؤسف ومخجل.. ليس من حقك أن تطالب بتغيير رئيس اللجنة أو أي حكم“.

وتابع: ”ما يحدث هو امتداد من الموسم الماضي.. هذه ليست موجودة في أوروبا وفضيحة.. لا أتمنى أن يصل البيان لرئيس اللجنة.. وإذا كتبه سعود الصرامي فهي سقطة في تاريخه“.

#الديوانيه عبدالعزيز الغيامة:

بيان #النصر "كارثي" ومؤسف ومخجل.. ليس من حقك أن تطالب بتغيير رئيس اللجنة أو أي حكم.. هو امتداد من الموسم الماضي.. هذه ليست موجودة في أوروبا و"فضيحة".. لا أتمنى أن يصل البيان لرئيس اللجنة.. وإذا كتبه #سعود_الصرامي فهي "سقطة" في تاريخه.#بيان_النصر pic.twitter.com/e5YwH43d5p — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 29, 2020

فيما قال الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه، عبر حسابه في “تويتر”: “خطاب إدارة نادي النصر لاتحاد كرة القدم وما تضمنه بتغيير رئيس لجنة الحكام يجب التوقف عنده طويلا حول مسبباته، من وجهة نظركم ما هي مسبباته؟”.

وأضاف جستنيه: “هل لمنافسة شريفة لكل الفرق، ترهيب لجنة الحكام، عذر إن لم يحافظ على اللقب؟ أنا مع بيان نادي النصر قلبا وقالبا، ولكن على مستوى الضرر لم يقع على النصر فقط، وما يحدث ما هو إلا ضغط أو أمر يثير الشبهات”.

عدنان جستنيه : انا مع بيان نادي النصر ولكن !

. الحصاد الرياضي …. pic.twitter.com/SH8asjKpJe — الحصاد الرياضي (@alhisad_sport) February 29, 2020

أما الإعلامي عيسى الجوكم فقال: “من الخطأ أن توحي لجماهير ناديك وأيضا لفريقك أن أملك ضاع.. والمنافسة ما زالت في الملعب.. وبالإمكان أن تنقلب الطاولة بلعبة الكراسي الموسيقية، اللجوء لمواقف عجيبة.. يعني الاستسلام ورفع الراية البيضاء“.

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لضمان مبدأ عدالة المنافسة وحفاظاً على سمعة الدوري السعودي ..

إدارة نادي #النصر ترفع خطاباً عاجلاً للاتحاد السعودي تطالب بتغيير رئيس لجنة الحكام pic.twitter.com/zgHDustdP3 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 29, 2020

فيما قال الناقد الرياضي بقناة 24 الرياضية عبدالكريم الحمد: “الأفضل نقل مقر لجنة التحكيم إلى نادي النصر، هم أبخص”.

وأعلن نادي النصر السعودي رفع إدارته خطابا عاجلا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم للمطالبة بتغيير رئيس لجنة الحكام، الإسباني فيرناندو تريساكو.

وقال النادي في بيانه الرسمي على تويتر: ”لضمان مبدأ عدالة المنافسة وحفاظا على سمعة الدوري السعودي.. إدارة نادي النصر ترفع خطابا عاجلا للاتحاد السعودي تطالب بتغيير رئيس لجنة الحكام، ووضع حد للأخطاء التحكيمية الواضحة والمؤثرة سلبا على سمعة الدوري السعودي لضمان عدالة المنافسة للجميع“.

وجاء بيان إدارة نادي النصر بعد تعثر الفريق بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام نظيره فريق الأهلي في الجولة العشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتسع الفارق النقطي بينه وبين المتصدر فريق الهلال إلى خمس نقاط.

ويُنتظر أن يبين اتحاد كرة القدم موقفه من مطالبة النادي العاصمي المتمثلة بإقالة رئيس لجنة الحكام.

ويبدو البيان الذي أصدرته إدارة نادي النصر استثنائيا من نوعه على صعيد المطالبات والمواقف ”الاحتجاجية“، التي تسجلها الأندية ضد بعض اللجان في اتحاد كرة القدم.

وتتزايد الشكاوى والمطالبات ضد الأخطاء التحكيمية التي باتت مسموعة بصورة كبيرة في الجولات الأخيرة، حيث شهدت الجولة الـ19 بيانا من إدارة نادي الاتحاد ضد الأخطاء التحكيمية بالإضافة لتصريحات محمد القاسم رئيس نادي التعاون وكذلك رئيس نادي الفتح.

يذكر أن الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام تحدث قبل عدة أيام في الورشة التي أقامتها اللجنة لممثلي وسائل الإعلام: ”نحضر حكاما نخبة من أوروبا وحكاما دوليين ورغم ذلك تصلنا شكاوى من الأندية، وهناك أخطاء تحدث“، مضيفا: ”عادة الفريق الخاسر يتحدث عن أخطاء التحكيم، وهذا يحدث في كل مكان حتى في أوروبا، ومن فرق مثل ريال مدريد ومانشستر“.