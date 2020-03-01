تقرير يكشف سر الاجتماع بين إدارتي نادي النصر السعودي وريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن سر اجتماع رئيس نادي النصر السعودي، صفوان السويكت، وعبد الرحمن الحلافي، المشرف على كرة القدم، مع رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“، يوم الأحد، فإن إدارة النصر بصدد عقد اتفاقية ضخمة مع ريال مدريد، بإنشاء أكاديمية مشتركة لتطوير المواهب، من أجل تأسيس اللاعبين بشكل احترافي، في خطوة اقتصادية استثمارية تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاقية لا تتضمن إقامة مباراة بين فريقي الكرة بمناسبة ذكرى افتتاحية كأس العالم للأندية 2000 التي جمعت بين الفريقين.

ومن المقرر أن يتم عقد عدة اجتماعات بين الطرفين، من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل الاتفاقية بين الناديين، خلال الأسبوعين المقبلين.

يُذكر أن النصر وريال مدريد سبق أن التقيا في افتتاح كأس العالم للأندية في البرازيل عام 2001، إضافة إلى مشاركة الفريق الإسباني في اعتزال ماجد عبدالله مهاجم الأصفر والمنتخب السعودي سابقا عام 2008.