تقرير: وفاة طفل خلال حضوره مباراة الفتح والوحدة في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن طفلا توفي خلال حضوره مع والديه مباراة الفتح والوحدة، عصر اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في الدوري السعودي. ووفقا لما نقلته صحيفة "عكاظ"، نقلا عن مصادرها، فإن الطفل غيث علي الفرحان انتقل إلى رحمة الله خلال حضوره مع والدته مباراة الفتح والوحدة، عصر اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، بعد أن تعرض لنقص حاد في الأكسجين وتوقف القلب والتنفس، وعلى الفور فارق الحياة. وأضافت الصحيفة: "حاول رجال الإسعاف الموجودون في الملعب إنعاشه، لكنه فارق الحياة. والطفل غيث الفرحان يبلغ من العمر 9 أشهر".