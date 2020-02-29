تقرير: وفاة طفل خلال حضوره مباراة الفتح والوحدة في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن طفلا توفي خلال حضوره مع والديه مباراة الفتح والوحدة، عصر اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في الدوري السعودي.

ووفقا لما نقلته صحيفة ”عكاظ“، نقلا عن مصادرها، فإن الطفل غيث علي الفرحان انتقل إلى رحمة الله خلال حضوره مع والدته مباراة الفتح والوحدة، عصر اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، بعد أن تعرض لنقص حاد في الأكسجين وتوقف القلب والتنفس، وعلى الفور فارق الحياة.

وأضافت الصحيفة: ”حاول رجال الإسعاف الموجودون في الملعب إنعاشه، لكنه فارق الحياة. والطفل غيث الفرحان يبلغ من العمر 9 أشهر“.

وواصل الفتح صحوته في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وحقق انتصاره الثاني على التوالي بفوزه 3-2 على ضيفه الوحدة اليوم السبت.

ورفع الفتح، بطل نسخة 2013، رصيده إلى 18 نقطة في المركز 14 بعدما انتصر للمرة الرابعة في 20 مباراة، بينما ظل الوحدة في المركز الرابع بعدما تلقى الخسارة التاسعة ليتجمد رصيده عند 33 نقطة.

وتأخر الفتح بهدفين متتاليين عبر يوسف نياكاتي بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25 بعد تمريرة من البرازيلي لويس جوستافو الذي ضاعف النتيجة بعدها بعشر دقائق بتسديدة أرضية من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من مواطنه إيلتون جوزيه.

وقلص الجزائري سفيان بن دبكة الفارق للفتح قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين من ضربة رأس إثر متابعته ضربة رأس من زميله الهولندي ميتشل تي فريدي ارتدت من القائم ليضع الكرة في الشباك.

وأدرك تي فريدي التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من متابعة تمريرة عرضية من مدى قريب.

ونجح ماتياس أجيريجاراي القادم من أوروغواي في تسجيل هدف الفوز للفتح في الدقيقة 66 من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.