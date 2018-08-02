رسميًا.. الفتح السعودي يضم ألكالي بانغورا (صورة)

أعلن نادي الفتح السعودي، اليوم الخميس، اتفاقه بشكل نهائي مع الغيني ألكالي بانغورا لاعب النجم الساحلي التونسي على الانضمام إليه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وقال الفتح في بيان نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اتفقت إدارة نادي الفتح رسميًا مع لاعب المنتخب الغيني خليل بانغورا صاحب الـ22 عامًا على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول، إذ تم شراء بطاقة اللاعب والتوقيع لمدة 3 سنوات.

وانضم بانغورا إلى النجم الساحلي، العام 2013، وحقق معه بطولة كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفيدرالية” عام 2015، كما تُوِّج مع النجم بلقب الدوري التونسي، عام 2016.

ويبدأ الفتح مشواره في الدوري السعودي يوم الـ31 من الشهر الحالي عندما يلاقي القادسية.