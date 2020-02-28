دون كشف التفاصيل.. صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي يجتمع مع فلورينتينو بيريز (شاهد)

اجتمع صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي بالإسباني فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وذلك داخل مقر الميرنغي في العاصمة مدريد.
وحضر الاجتماع عبدالرحمن الحلافي المشرف على كرة القدم في النادي، لمناقشة مشروع مستقبلي بين الناديين.
وتجول رئيس النادي السعودي والمشرف على الكرة مع بيريز داخل متحف ريال مدريد الذي يضم بطولات النادي الإسباني.
ونشرت صحيفة ”الرياضية“ تقريرًا أشارت فيه إلى أن لقاء السويكت والمخلافي مع بيريز كان سريًا، ورفض أي شخص الكشف عن التفاصيل التي دفعتهما للقاء بيريز، ولا طبيعة المشروع المزمع توقيعه بين الناديين.
صفوان السويكت وعبدالرحمن الحلافي يلتقيان رئيس نادي ريال مدريد داخل متحف النادي الملكي.. pic.twitter.com/iF0R3O2wR0
— الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) February 28, 2020
يذكر أن النصر وريال مدريد سبق وأن التقيا في افتتاح كأس العالم للأندية في البرازيل عام 2001.