 دون كشف التفاصيل.. صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي يجتمع مع فلورينتينو بيريز (شاهد) – إرم نيوز‬‎

دون كشف التفاصيل.. صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي يجتمع مع فلورينتينو بيريز (شاهد)

دون كشف التفاصيل.. صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي يجتمع مع فلورينتينو بيريز (شاهد)

المصدر: فريق التحرير

اجتمع صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي بالإسباني فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وذلك داخل مقر الميرنغي في العاصمة مدريد.

وحضر الاجتماع عبدالرحمن الحلافي المشرف على كرة القدم في النادي، لمناقشة مشروع مستقبلي بين الناديين.

وتجول رئيس النادي السعودي والمشرف على الكرة مع بيريز داخل متحف ريال مدريد الذي يضم بطولات النادي الإسباني.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ تقريرًا أشارت فيه إلى أن لقاء السويكت والمخلافي مع بيريز كان سريًا، ورفض أي شخص الكشف عن التفاصيل التي دفعتهما للقاء بيريز، ولا طبيعة المشروع المزمع توقيعه بين الناديين.

يذكر أن النصر وريال مدريد سبق وأن التقيا في افتتاح كأس العالم للأندية في البرازيل عام 2001.

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