دون كشف التفاصيل.. صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي يجتمع مع فلورينتينو بيريز (شاهد)

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تجول رئيس النادي السعودي والمشرف على الكرة مع بيريز داخل متحف ريال مدريد الذي يضم بطولات النادي الإسباني.