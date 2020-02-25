”الانضباط“ ترفض شكوى نادي النصر السعودي ضد مدرب ضمك

رفضت لجنة الانضباط رسميا شكوى نادي النصر السعودي ضد نور الدين بن زكري، مدرب ضمك، لقيامه بالبصق والسب والتهجم على مدرب فريق النصر، روي فيتوريا، لعدم ثبوت المخالفة.

#لجنة_الانضباط ترفض شكوى نادي #النصر ضد نور الدين بن زكري مدرب #ضمك لقيامه بالبصق والسب والتهجم على مدرب فريق النصر، لعدم ثبوت المخالفة.#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/ZjlATazMXZ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 25, 2020

وكانت إدارة نادي النصر قد تقدمت بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق ضد المدير الفني لفريق ضمك، الجزائري نور الدين بن زكري.

وإدارة النصر تقدمت بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق ضد نور الدين بن زكري على خلفية ما قال إنه تطاول جرى من المدرب الجزائري بشكل متكرر، وقيامه بتوجيه شتائم وبصق.

كما غرمت لجنة الانضباط نادي الشباب 45 ألف ريال لقيام جمهوره بقذف عدد (4) أدوات باتجاه رئيس النصر.

كما تم تغريم فهد بن نافل، رئيس الهلال، 30 ألف ريال لدخوله إلى أرضية ملعب مباراة الفيحاء.. وتغريم نادي الهلال 25 ألف ريال لقيام جمهوره بقذف علبة مياه خلال مباراة الفيحاء.

من ناحية أخرى، احتل المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر السعودي، المركز الثاني في قائمة هدافي العالم متأخرا عن البولندي ليفاندوفسكي الذي يحتل المركز الأول بستة أهداف.

وبحسب موقع ”clubworldranking“ فإن المركز الأول يتصدره ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ برصيد 52 هدفا، في حين يأتي حمد الله ثانيا بـ46 هدفا.

ويأتي في المركز الثالث ليونيل ميسي بعدد 40 هدفا، يتلوه رابعا اللاعب المكسيكي فيلا لاعب لوس أنجليس الأمريكي برصيد 38 هدفا، في حين يأتي في المركز الخامس اللاعب النرويجي هالاند برصيد 37 هدفا.

وحقق الهلال مركزا تاريخيا في قائمة الأندية الأفضل بعدما احتل المركز السادس عالميا بحسب ما نقل موقع ”clubworldranking“ إذ تقدم مركزين عن ترتيبه السابق.

وتفوق الهلال على أندية ذائعة الصيت عالميا مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس وبوكا جونيورز الأرجنتيني وبايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي وريال مدريد وأتليتكو مدريد وغيرهما .

وتصدر القائمة ليفربول ثم برشلونة ثم ريفر بليت، ورابعا جاء فلامنغو، وفي المركز الخامس جاء فالنسيا الإسباني ثم الهلال في المركز السادس، وسابعاً كان بوكا جونيورز ثم مانشستر سيتي وفي المركز التاسع كان بالميراس، ويوفنتوس في المركز العاشر.

كما قام النجم المغربي، بلفتة رائعة تجاه نجوم منتخب أسود الأطلس تحت 20 عاما.

واعتزل حمد الله البالغ من العمر 29 سنة، اللعب الدولي مع منتخب المغرب، في أعقاب أزمته مع عدد من زملائه واتحاد الكرة، خلال المعسكر الذي سبق انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر.

وزار حمد الله، بعثة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 عاما، المشاركة في البطولة العربية، والمقامة في المملكة العربية السعودية.

وحرص النجم المغربي، على مساندة نجوم المغرب الصغار، قبل المواجهة النارية أمام ليبيا، في ربع نهائي البطولة العربية.