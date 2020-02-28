رسميا.. فلادان ميلويفيتش مديرا فنيا للنادي الأهلي السعودي (شاهد)

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميا تعاقده مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ويتولى ميلويفيتش قيادة الفريق خلفا للسويسري كريستيان غروس، بعقد يستمر لمدة موسم واحد ونصف الموسم.

وذكر الأهلي في بيان نشره عبر تويتر قال فيه: ”أنهت إدارة النادي برئاسة عبد الإله بن معتوق مؤمنة، إجراءات التعاقد مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش (49 عاما) لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم“.

وأضاف البيان: ”وتكفل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل، بمقدم عقد المدرب ورواتبه المتبقية من الموسم الرياضي الحالي“.

وتابع: ”من جهتها قدمت إدارة النادي خالص شكرها وتقديرها للأمير منصور بن مشعل على دعمه النادي ماديا ومعنويا، وتوصيته بالتعاقد مع مدرب ذي قيمة فنية عالية، مؤكدة أن دعم سموه سيسهم بكل تأكيد في توفير الأجواء المناسبة للفريق ليحقق الانتصارات المتتالية في كافة البطولات التي يشارك فيها“.

وسبقت للمدرب الصربي قيادة عدة فرق أبرزها ريد ستار الصربي وأومونيا نيقوسيا القبرصي وكذلك بانيونيوس اليوناني.

ويحتل نادي الأهلي السعودي المركز الثالث برصيد 33 نقطة بعد مرور 19 مرحلة من المسابقة.