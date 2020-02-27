انتقادات لمازن بهكلي مدرب الأهلي السعودي بعد التعادل مع النصر‎

انتقدت جماهير النادي الأهلي التغيير الذي قام به المدرب مازن بهكلي بإخراجه اللاعب ماركو مارين الذي وصفته بأنه كان الأفضل في مباراة الفريق أمام النصر، في قمة الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، الخميس.

وكانت المباراة التي جمعت النصر مع الأهلي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بعد مباراة مثيرة، لكن النتيجة أبعدت المتصدر الهلال عن النصر بفارق 5 نقاط.

ووصل الهلال للنقطة 47 عقب فوزه على التعاون، فيما ارتفع رصيد النصر للنقطة 42 بعد التعادل مع الأهلي.

وقال نواف بن عصاي عضو شرف الأهلي: ”المدرب ضيّع فرصة الفوز بإخراج ماركو مارين هذا اللاعب يستبدل أي عقلية يفكر بها“.

المدرب ضيع فرصة الفوز بإخراج ماركو مارين هذا اللاعب يستبدل اَي عقليه يفكر بها — نواف بن عصاي (@Nawaf_bin_assai) February 27, 2020



من جهته، كتب المغرد أحمد الكاملي عن المشادة التي حدثت بين اللاعب والمدرب عقب تبديله حيث قال: ”أفضل لقطة في المباراة من الرائع ماركو مارين“.

https://twitter.com/Ahmed_alkamli/status/1233125051995762697?s=20

أما عمر القرشي فكتب: ”ماركو مارين أضاف لوسط الأهلي الكثير اليوم وتغييره غريب..لا ألوم بهكلي بقدر ما ألوم من منحه هذه الفرصة وماطل كثيرا في التعاقد مع مدرب كبير“.

https://twitter.com/OmarAlgurashi/status/1233115293926510592?s=20