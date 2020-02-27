ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي الهلال وتعادل النصر مع الأهلي (صورة)

حقق نادي الهلال فوزا صعبا بنتيجة 1/0 على منافسه التعاون في الجولة الـ20 من الدوري السعودي، في حين تعادل النصر 2/2 مع الأهلي، اليوم الخميس.

وسجل للهلال سالم الدوسري في الدقيقة 16، لينتزع الزعيم 3 نقاط ثمينة.

في المقابل سجل بيتروس ماثيوس هدفا عكسيا، وأضاف عمر السومة ليتقدم الأهلي 2/0، في حين تعادل جوليانو فيكتور دي باولا للنصر بعدما سجل هدفين.

وابتعد الهلال في الصدارة برصيد 47 نقطة، ويتقدم بـ5 نقاط عن النصر الثاني، ويأتي الأهلي ثالثا ويملك 34 نقطة، ثم الوحدة رابعا وفي رصيده 33 نقطة لكن من 19 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال وتعادل النصر مع الأهلي:

1. الهلال، 47 نقطة من 20 مباراة.

2. النصر، 42 نقطة من 20 مباراة.

3. الأهلي، 34 نقطة من 20 مباراة.

4. الوحدة، 33 نقطة من 19 مباراة.