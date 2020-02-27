جوليانو فيكتور يمنح نادي النصر تعادلا مثيرا مع الأهلي في الدوري السعودي (فيديو)

حرم جوليانو فيكتور دي باولا النادي النصر من فوز ثمين على نادي النصر بنتيجة 2/2، في الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس.

ووضع بيتروس ماثيوس لاعب النصر، الأهلي في المقدمة، بهدف عكسي في الدقيقة 32، في حين أضاف النجم السوري عمر السومة الهدف الثاني في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

وسجل جوليانو فيكتور دي باولا هدفين في الدقيقتين 58، و66، ليمنع خسارة النصر أمام الأهلي.

وفي آخر 5 مباريات بين النصر والأهلي، فاز النصر مرتين، والأهلي مرة، وتعادلا مرتين.

وهذا التعادل السادس للنصر في الدوري السعودي الموسم الحالي، مقابل الفوز 12 مرة، في حين خسر مرتين، ليرتفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر، الذي تغلب 1/0 على التعاون.

في المقابل ظل الأهلي في المركز الثالث، وفي رصيده 34 نقطة، حصدها من الفوز 10 مرات، و4 تعادلات، في حين خسر 6 مرات.

ويلعب النصر في الجولة المقبلة مع الرائد، ثم الأهلي مجددا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وبعدها مع الهلال في الدوري السعودي.

في المقابل يلعب الأهلي مع الفيحاء في الجولة المقبلة، ثم مع التعاون.