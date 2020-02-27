إعلامي سعودي عن فوز نادي الهلال: ”VAR“ يتمسك بالصدارة ويثبت أنه أقوى ناد سعودي

عقّب الإعلامي عمر الكاملي، رئيس تحرير صحيفة ”الرياضي“ السابق، على فوز نادي الهلال على التعاون 1/0، في الجولة الـ20 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وغرّد الكاملي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”الڤار يتمسك بالصدارة.. في كل مرة يثبت

‏بأنه أقوى ناد سعودي“.

ونشر الإعلامي صورتين: الأولى لهدف الهلال في مرمى الاتحاد في مباراة الجولة السابقة، وهدف الفريق في مباراة اليوم أمام التعاون؛ ليثبت أن الهدفين غير صحيحين.

ونجح الهلال في الفوز على التعاون بهدف نظيف سجله اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 16 من عمر المباراة، حيث ظهر اللاعب متسللا أثناء استلامه الكرة.

ورفع الهلال رصيده للنقطة 47 حيث ابتعد عن النصر بـ6 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة الفريق أمام الأهلي.