الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي

يتابع عشاق الكرة السعودية مواجهة من العيار الثقيل بين النصر وضيفه الأهلي مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري السعودي.

وتسبق هذه المواجهة واحدة من اللقاءات المهمة وتجمع بين التعاون وضيفه الهلال ليرسم ملامح يوم حافل بالإثارة والندية في الدوري.

وتسلط إرم نيوز في السطور القادمة الضوء على ملامح مواجهة النصر والأهلي في قمة جولة الدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة إلا الثلث مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية بالعاصمة الرياض.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق فهد العتيبي بجانب قناة KSA SPORTS 3 بصوت المعلق سمير المعيرفي.

ترتيب الفريقين

يحتل النصر المركز الثاني برصيد 41 نقطة خلف الهلال المتصدر بفارق 3 نقاط ، وحصد النصر الفوز في 12 مباراة من 19 لقاء بينما تعادل 5 مرات وخسر لقاءين وسجل الفريق 32 هدفاً واستقبل 10 أهداف وهو صاحب الدفاع الأقوى.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وفاز الفريق 10 مرات وتلقى 6 هزائم وتعادل 3 مرات .. وسجل الأهلي 33 هدفاً واستقبل 22 هدفاً.

ويتصدر النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله ترتيب هدافي فريقه والدوري السعودي برصيد 16 هدفاً بينما يعد السوري عمر السومة هداف الأهلي برصيد 11 هدفاً.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل دون أهداف يوم 27 سبتمبر الماضي، وتبدو اللقاءات الأخيرة متكافئة بين الفريقين فآخر 10 لقاءات شهدت 4 انتصارات للنصر و3 للأهلي و3 تعادلات.

النصر.. لا مجال لنزيف النقاط

يرفع فريق النصر شعار (لا مجال لنزيف النقاط) فالهدف واضح بالنسبة لكتيبة المدرب البرتغالي روي فيتوريا وهو حصد النقاط الثلاث لملاحقة الهلال على صدارة ترتيب الدوري.

ويفتقد فريق النصر خدمات الرباعي عبدالله الخيبري وعبدالله مادو وفراس البريكان وعبدالعزيز الجبرين بسبب الإصابات بينما عاد النجم المغربي نور الدين أمرابط للمشاركة بصورة طبيعية في التدريبات.

ويعتمد المدرب روي فيتوريا على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه الرباعي عبدالإله العمري والبرازيلي مايكون وسلطان الغنام وعبدالرحمن العبيد في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط البرازيلي بيتروس وعبدالله الخيبري وأمامهما يحيى الشهري وفي الهجوم البرازيلي جوليانو أو نور الدين أمرابط بجانب عبدالرزاق حمد الله وأيمن يحيى.

الأهلي.. واستعادة الثقة

يبحث فريق الأهلي عن استعادة الثقة في مواجهته ضد النصر من أجل ملاحقة الصراع على القمة وتثبيت أقدامه في المربع الذهبي بجانب مصالحة الجماهير الغاضبة بسبب تذبذب النتائج.

وعلى الأرجح ستكون هذه المواجهة الأخيرة للمدرب المؤقت مازن بهكلي الذي تولى المهمة خلفاً للسويسري كريستيان جروس بعدما أعلن النادي في الساعات الماضية تعاقده مع المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش.

ويغيب عن الأهلي محمد عبده خبراني وعبدالباسط هندي ومعتز هوساوي ونوح الموسى، ويعتمد بهكلي على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس ياسر المسيليم وأمامه رباعي الدفاع محمد بصاص والبرازيلي جوزيف دي سوزا وسعيد المولد والبرازيلي لوكاس ليما.

ويقود خط الوسط علي الأسمري وبجواره يوسف الحربي وأمامهما الألماني ماركو مارين صانع الألعاب وعلى الأطراف في الهجوم الجزائري يوسف البلايلي ولاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس مع القناص السوري عمر السومة.

وقال مؤمن سليمان، مدرب فريق الشعلة السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن هذه المواجهة جماهيرية بين فريقين كبيرين رغم تباين ظروفهما والمشاكل التي يعاني منها الأهلي مؤخراً.

وأكد مؤمن أن أبرز عنوان لهذه المباراة الصراع التهديفي بين السومة وحمد الله بجانب وجود عناصر مميزة على أرض الملعب خاصة من النجوم البرازيليين جوليانو وبيتروس في النصر وسوزا وليما في الأهلي.