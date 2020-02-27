مباراة النصر ضد الأهلي.. هل يكون نور الدين أمرابط مفاجأة فيتوريا؟

أصر المغربي نورالدين أمرابط لاعب نادي النصر السعودي على المشاركة ضد الأهلي اليوم في الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، رغم عدم اكتمال شفائه.

وكان أمرابط قد قطع الراحة الممنوحة له من الجهاز الطبي، وفاجأ زملاءه اللاعبين والمدرب البرتغالي روي فيتوريا عندما حضر وشارك في تدريب أمس الأربعاء.

وأشارت صحيفة ”الاقتصادية“ السعودية اليوم الخميس إلى أن أمرابط أكد للجهاز الفني تحمله خطورة هذه الخطوة ونتائجها، في ظل الإصابة التي يعانيها.

ويعاني اللاعب من تمزق في العضلة الأمامية تعرض له خلال مباراة الحزم في الجولة الـ20.

ويحتاج المهاجم المغربي من عشرة أيام إلى 14 يوما راحة قبل أن يعود للمشاركة من جديد في التدريبات الجماعية.

وأبدى أمرابط رغبة جادة في المشاركة بالمباراة التي وصفها بالمهمة من خلال حاجة الفريقين للنقاط حتى يبقيا على حظوظهما قائمة للمنافسة على اللقب.

ووفقا للصحيفة، فإن المهاجم المغربي اقترح أن يكون ضمن قائمة البدلاء والاستعانة بخدماته بحسب ظروف المباراة.

وأضافت: ”الجهاز الطبي أوضح للمدرب أن مشاركة أمرابط في المباراة تعد مخاطرة كبيرة، ولا يمكن المجازفة به“.

يذكر أن فيتوريا مدرب النصر ضم 21 لاعبا لمعسكر المباراة، لكن، تتطلب اللوائح أن يستبعد لاعبا، مشيرة إلى أن ذلك سيتحدد بشكل نهائي خلال اجتماعه الفني مع اللاعبين.

وربما يكون أمرابط المرشح للمغادرة إذا لم يتجاوب الجهاز الفني مع إصراره على اللعب.