نادي النصر السعودي يفقد نور الدين أمرابط لهذه المدة

كشفت تقارير صحفية أن المغربي نورالدين أمرابط، لاعب نادي النصر السعودي عن كلاسيكو فريقه أمام الأهلي، في قمة المرحلة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية، التي خضع لها عبر أشعة الرنين المغنطيسي، تعرضه لتمزق من الدرجة الأولى.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الاقتصادية“ سيبدأ نور الدين أمرابط، برنامجه التأهيلي لمدة تراوح ما بين عشرة إلى 14 يوما، ما يؤكد غيابه عن مباراة الأهلي المقبلة، وستكون عودته أمام الفيصلي ضمن الجولة الـ21 من ”دوري المحترفين“.

وسيدخل فريق النصر مواجهته القادمة أمام الأهلي بوجود عدد من الغيابات التي ستسبب تأثيراً سلبياً على الفريق حينما يواجه الأهلي في الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

كما سيغيب للاعب عبدالعزيز الجبرين، بعد شعوره بآلام في الظهر تسببت في إبعاده عن مباراة الحزم، إلى جانب عبدالله مادو، لعدم جاهزيتهما وحاجتهما إلى فترة أطول من أسبوع قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وأبلغت إدارة النصر، اللاعبين بعد مباراة الحزم، أن مكافأة الفوز ستكون عشرة آلاف ريال، لكل لاعب، سيتم تسليمها لهم قبل مباراة الأهلي المقبلة، كما أشادت بالروح والنتائج الإيجابية التي تحققت أخيرا مطالبة باستمرارها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفريقين سيلتقيان يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

من جهة أخرى، أرسلت إدارة النصر خطابا للاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب خلاله تكليف حكام أجانب للقاء الكلاسيكو، الذي سيقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.