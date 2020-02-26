حكام نخبة من إيطاليا وفرنسا يديرون مباريات الدوري السعودي قريبًا

أعلن الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أنه تم الاتفاق مؤخرًا مع الاتحادين الإيطالي والفرنسي للاستعانة ببعض حكام النخبة هناك في الجولات المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونقل موقع الاتحاد السعودي على الإنترنت عن تريساكو قوله:“اللجنة تعمل دائمًا على الاستعانة بأفضل حكام النخبة خاصة الأوروبيين على الرغم من وجود جدول المباريات المزدحم في أوروبا سواء المتعلقة بالدوريات الكبرى أو دوري الأبطال“.

وشدد على سعي اللجنة إلى توفير أعلى الكفاءات التحكيمية بدعم من الاتحاد السعودي، خاصة في المباريات الحاسمة بالدوري المحلي.

وكان عدد من الأندية وآخرها الشباب عبر رئيسه خالد البلطان قد أبدى اعتراضه على إدارة بعض الحكام الأجانب للمباريات باعتبارهم ليسوا من حكام النخبة في أوروبا ، وطالب بحكام سعوديين لمباريات الشباب.

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي قد عقدت برئاسة تريساكو، اليوم الأربعاء، ورشة العمل الثانية لممثلي وسائل الإعلام واستعرض خلالها تريساكو عددًا من الإحصاءات الخاصة بالحكام في الدوري، مقدمًا شرحًا حول آلية عمل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) وطريقة التواصل بين حكم الساحة وحكم الـ VAR.

وقال تريساكو:“كل الحكام المسندة لهم مهمة الإشراف على التقنية لديهم رخص معتمدة من مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الدولي المشرّع لقوانين كرة القدم (IFAB) وهم مؤهلون للمشاركة في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

وشهدت الورشة في قسمها الثاني تطبيقًا عمليًا في غرفة الـ VAR لتحليل الحالات التحكيمية المتوافقة مع بروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد والصادر من مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الدولي (IFAB) قبل أن تختتم الورشة بالإجابة عن أسئلة الإعلاميين.