تقرير: النادي الأهلي السعودي أتم اتفاقه مع فلادان ميلوفيتش لقيادة الفريق خلفا لجروس

كشفت تقارير إعلامية أن مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، أتم اتفاقه مع المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق، خلفًا للسويسري المقال كريستيان جروس.

وأقال الأهلي، جروس، من القيادة الفنية للراقي، بعد الهزيمة من الوحدة (0-2)، في الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأسند المهمة مؤقتا للوطني مازن بهكلي.

ووفقا لما ذكرته قناة ”24 الرياضية“، فإن إدارة النادي الأهلي، انتهت من التعاقد مع المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

انهت إدارة النادي الأهلي التعاقد مع المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش مدرب فريق رد ستار ليكون خلفا للسويسري جروس الذي الغي عقده مؤخرا . ويتوقع ان يتم الاعلان الرسمي بعد لقاء الفريق دوريا أمام النصر غدا الخميس pic.twitter.com/OYQsbrv2bb — قناة 24 سعودي الرياضية (@saudi24_sport) February 26, 2020

وأشارت إلى أن الأهلي، سيصدر بيانا رسميا بعد مباراة الفريق الأول مع النصر، مساء غدٍ الخميس، في الجولة العشرين من مسابقة الدوري، يعلن فيه تفاصيل التعاقد.

ميلوفيتش، البالغ من العمر 49 عاما، قاد العديد من الأندية الصربية، أبرزها النجم الأحمر، الذي حقق معه لقب الدوري ”مرتين“ في 2017-2018، و2018-2019، قبل أن يرحل عنه في ديسمبر الماضي.