 تقرير: النادي الأهلي السعودي أتم اتفاقه مع فلادان ميلوفيتش لقيادة الفريق خلفا لجروس – إرم نيوز‬‎

تقرير: النادي الأهلي السعودي أتم اتفاقه مع فلادان ميلوفيتش لقيادة الفريق خلفا لجروس

تقرير: النادي الأهلي السعودي أتم اتفاقه مع فلادان ميلوفيتش لقيادة الفريق خلفا لجروس

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت تقارير إعلامية أن مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، أتم اتفاقه مع المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق، خلفًا للسويسري المقال كريستيان جروس.

وأقال الأهلي، جروس، من القيادة الفنية للراقي، بعد الهزيمة من الوحدة (0-2)، في الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأسند المهمة مؤقتا للوطني مازن بهكلي.

ووفقا لما ذكرته قناة ”24 الرياضية“، فإن إدارة النادي الأهلي، انتهت من التعاقد مع المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأشارت إلى أن الأهلي، سيصدر بيانا رسميا بعد مباراة الفريق الأول مع النصر، مساء غدٍ الخميس، في الجولة العشرين من مسابقة الدوري، يعلن فيه تفاصيل التعاقد.

ميلوفيتش، البالغ من العمر 49 عاما، قاد العديد من الأندية الصربية، أبرزها النجم الأحمر، الذي حقق معه لقب الدوري ”مرتين“ في 2017-2018، و2018-2019، قبل أن يرحل عنه في ديسمبر الماضي.

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