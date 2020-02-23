كشف أسباب سفر دجانيني نجم النادي الأهلي السعودي إلى بلاده

كشفت تقارير صحفية أسباب سفر اللاعب دجانيني تفاريس، مهاجم النادي الأهلي السعودي، إلى بلاده، مساء السبت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، نقلا عن مصادرها، فإن سفر اللاعب تم بموافقة إدارة كرة القدم في النادي، وذلك بسبب مرض والدة اللاعب المفاجئ.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السعودي مازن بهكلي، المدرب المؤقت للفريق الأهلاوي، اضطر إلى وضع اللاعب على مقاعد البدلاء في لقاء فريقه الماضي أمام الفتح، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والذي خسره بهدف نظيف. وأشارت المصادر إلى أن دجانيني تلقى قبل المباراة خبر مرض والدته، وهو ما أثر عليه نفسيا، حيث فضل بهكلي استبعاده من التشكيلة الأساسية.

وتقرر أن يتواجد اللاعب في جدة، الثلاثاء المقبل، تحضيرا لمواجهة فريقه المنتظرة أمام النصر مساء الخميس المقبل، في قمة مباريات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماركو مارين

إلى ذلك، كشفت صحيفة ”الشرق الأوسط“، أن جماهير أعربت عن غضبها الشديد من استبعاد الألماني ماركو مارين لاعب وسط الفريق، من مباراة الفتح، وجلوسه بديلا على دكة البدلاء، وعدم الاستعانة به خلال اللقاء، وهو ما أثر سلبيا على أداء الفريق.

وأشارت الجماهيرإلى أن غياب ماركو مارين تسبب في فقد الاستحواذ وبناء الهجمات بشكل مكثف وصناعة فرص تهديف قوية للمهاجم السوري عمر السومة.

وهاجمت جماهير الأهلي، المدرب مازن بهكلي الذي يتولى المسؤولية الفنية للفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، خلفا للسويسري كريسيتان جروس الذي تمت إقالته بعد الخسارة أمام الوحدة في الدوري.

ويحل الأهلي ضيفا على النصر في مواجهة قوية من العيار الثقيل، ضمن لقاءات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الخميس المقبل على ملعب الملك فهد الدولي، الساعة 20و40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.