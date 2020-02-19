صحيفة: النادي الأهلي السعودي أتم اتفاقه مع الصربي فلادان ميلويفيتش

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة النادي الأهلي توصلت إلى اتفاق شبه نهائي مع المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش، لتولي مهمة الإشراف على الفريق الكروي الأول لموسم ونصف الموسم.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”عكاظ“ السعودية“، فإن ما تبقى هو توفير الدفعات المتفق عليها بين الطرفين فقط وتسليمها للمدرب حتى يتم التوقيع على العقود بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن يتم ذلك خلال الساعات القادمة حال توفير الدفعة.

يذكر أن الصربي فلادان سيكون خامس مدرب يقود الفريق الأهلاوي هذا الموسم بعد الكرواتي برانكو والمدرب الوطني صالح المحمدي والسويسري غروس والمدرب الوطني مازن بهكلي.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن أن المدرب الصربي سيحصل في الموسم الواحد من الأهلي على راتب سنوي يصل لنحو مليونين ونصف المليون يورو.

وتردت نتائج الفريق مع السويسري غروس قبل أن تقرر الإدارة إقالته وتكليف مازن بهكلي الذي قاد الفريق في مباراة الاستقلال الإيراني لبر الأمان بفوز الفريق.