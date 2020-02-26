زياد الصحفي نجم نادي الاتحاد السعودي: قوة إصابتي تهدد مستقبلي في كرة القدم (فيديو)

كشف زياد الصحفي، نجم نادي الاتحاد السعودي، تفاصيل إصابته والتي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، مشددا على أنه تحامل كثيرا خلال بعض المباريات مع المنتخب السعودي الأول، عن طريق حقن الإبر.

وبدأ الصحفي مرحلة التأهيل في مدينة مارسيليا الفرنسية، مع زميله فهد المولد، على أن تكون عودته للمشاركة مع بداية الموسم المقبل، علما بأنه أجرى عملية جراحية ناجحة في باريس، خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال الصحفي، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”بدأت إصابتي في تمرين داخل النادي، وتوقعت أنها بسيطة وأكملت المران.. وفيما بعد أخبرت طبيب النادي بشعوري بآلام، ووجهني للكشف واتضحت الإصابة، وشُخصت بكسر إجهادي في الساق، ألزمني الراحة لمدة ثلاثة أشهر“.

وأضاف: ”حينما عدت بعد التعافي، تعرضت للإصابة في نفس المكان خلال مباراة الحزم، وتحاملت عليها“.

#الدوري_مع_وليد

زياد الصحفي لاعب #الاتحاد :

بدأت إصابتي في تمرين داخل النادي .. شخصت إصابتي بـ "كسر إجهادي" .. عادت إلي الإصابة أمام #الحزم .. لعبت مع المنتخب بالتحامل على الإصابة عن طريق حقن الإبر pic.twitter.com/uwEo5Im8qW — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 25, 2020

وتابع: ”لعبت مع المنتخب السعودي الأول في التصفيات الآسيوية، وكأس الخليج العربي، بالتحامل على الإصابة عن طريق حقن الإبر“.

وأردف: ”خلال خليجي 24 شعرت بألم كبير لا يحتمل في مكان الإصابة، وتواصل معي رئيس اتحاد الكرة ووعدني بحل مشكلتي بعد البطولة، ومدير المنتخب أوضح لي استعدادهم الكامل للتكفل بعلاجي“.

واستطرد: ”الطبيب المعالج أخبرني بأن قوة الإصابة تهدد مستقبلي في كرة القدم، لكوني تأخرت في العلاج، وتواصلت مع حسين الصادق وحمد الصنيع لتحمل تكاليف علاجي، وانتهى بي المطاف لأن أتحملها من جيبي الخاص“.

وأتم: ”سأغيب لمدة ستة أشهر، وأنمار الحائلي رئيس الاتحاد، وأحمد كعكي تواصلا معي، بعد فترة من العملية التي أجريتها، وعرضا خدماتهما“.