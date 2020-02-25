فهد المولد يخوض تدريبات تأهيلية قوية استعدادًا للعودة لمباريات نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

نشر فهد المولد، نجم نادي الاتحاد السعودي، فيديوهات له عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، خلال استعداداته الأخيرة للعودة للملاعب، بعد فترة من الإيقاف لمدة عام بسبب تعاطيه المنشطات.

وكان المولد تعرض للإيقاف لمدة عام، وذلك من قبل اللجنة السعودية للكشف عن المنشطات، عقب ثبوت تعاطيه مواد محظورة.

وظهر المولد في الفيديوهات في أحد الملاعب وهو يلامس الكرة ويقوم بتدريبات تأهيليلة ويصوب نحو الشباك.

وكان المولد أكد أنه سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق في شهر مارس المقبل، استعدادًا للعودة مجددًا للمشاركة مع فريقه في مايو المقبل، بعد انتهاء عقوبة إيقافه.

وقال المولد خلال تصريحات تلفزيونية:“أشكر الإدارة لتكفلها بإعدادي في فرنسا، وعودتي ستكون أمام النصر على ملعب الجوهرة المشعة، وأتمنى أن أعود بقوة للاتحاد“.

فهد المولد يواصل التحضيرات ????. pic.twitter.com/ZPqUwE7ODg — المدرج الذهبي (@AImodrj) February 25, 2020

وأضاف:“وضع الاتحاد حاليًا أحزن الجميع، وغيابي ليس السبب، فقد كنت مع الفريق الموسم الماضي وعشنا نفس الظروف، وأتمنى أن تساند الجماهير اللاعبين“.

وعن موعد عودته، قال:“عودتي ستكون أمام النصر على ملعب الجوهرة المشعة، مايو 2020 وبالتحديد في الجولة الـ 29 من الدوري، وأتمنى أن أعود بقوة للاتحاد“.