ما الذي يعنيه تحويل هيئة الرياضة السعودية إلى وزارة؟ رجاءالله السلمي يجيب (فيديو)

أوضح رجاءالله السلمي، وكيل وزارة الرياضة السعودية لشؤون الإعلام ماذا يعني تحويل الهيئة إلى وزارة، بناء على الأمر الملكي الذي صدر يوم الثلاثاء، ومميزات تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة.

وصدر صباح الثلاثاء، أمر ملكي بتحويل الهيئة إلى وزارة للرياضة، وتعيين سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزيرًا للرياضة.

وقال السلمي في تصريحات لبرنامج ”في المرمى“: إن الأوامر الملكية بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة، دليل على ما تحظى به الرياضة من اهتمام.

وقال وكيل وزارة الرياضة: ”جميع الرياضيين شعروا بسعادة كبرى بهذا القرار التاريخي، كون قطاع الرياضة يتحول إلى وزارة يعني المزيد من الدعم والاهتمام والتحفيز، وهو قرار تاريخي في مسيرة الرياضة السعودية ويسعد به كل الرياضيين“.

رجاء الله السلمي يعلق في حديثه لـ #في_المرمى على قرار تحويل الهيئة العامة للرياضة الى وزارة الرياضة pic.twitter.com/71Wq5kf6QD — العربية – في المرمى (@FilMarma) February 25, 2020

وأشار إلى أن الجميع شاهد استضافة السعودية للعديد من الأحداث الرياضية على مستوى عالمي، والتي حققت مشاهدات غير مسبوقة تلفزيونيًا وإعلاميًا، وحضور كبير لنجوم الرياضة في مختلف الألعاب.

وشدد السلمي، على أن كل هذه الأحداث لم تكن لتتحقق لولا الدعم والاهتمام الذي وجده قطاع الرياضة، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعكس أيضًا ما يجب أن يكون عليه الواقع، ويعني أن يكون هناك مزيد من التنظيم والتمكين.

ونوه رجاءالله السلمي، إلى أن القرار سيكون أكثر قدرة على السرعة، وتحقيق المستهدفات للوصول إلى الصورة المطلوبة لكل محب للرياضة.