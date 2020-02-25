نادي الشباب يطلب التعاقد مع عوض خميس نجم النصر السعودي

قدّمت إدارة نادي الشباب عرضا رسميا لوكيل اللاعب عوض خميس، نجم خط وسط فريق النصر السعودي للانتقال إلى صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“ السعودية، فإن إدارة الشباب تحدثت مباشرة مع وكيل اللاعب، بعد أن دخل في الفترة الحرة.

ودخل عوض خميس (31 عاما) في الفترة الحرة التي تخوّله التوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع لناديه.

وأضافت الصحيفة: ”إدارة النصر عرضت على عوض خميس تجديد عقده لمدة عامين مقبلين، بعد طلب البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق استمراره“.

ومن المنتظر أن يحسم اللاعب مصيره خلال الـ 48 ساعة المقبلة بالتوقيع للشباب أو التجديد مع النصر.

وانضم عوض خميس إلى نادي النصر عام 2011 قادما من نجران، وحقق مع النصر 3 ألقاب للدوري السعودي.