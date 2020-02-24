وليد الفراج يلمح لتورط نادي النصر في إشعال أزمة مباراة الهلال والاتحاد (فيديو)

رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على مشجع أرسل له على تويتر يتهمه بعمل فرق بين قراءته لبياني النصر والاتحاد ضد التحكيم، بعد الأزمة الأخيرة التي أثيرت بسبب كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد.

وقال الفراج: ”هناك طرف يحاول استغلال الأزمات بدعم كل الأندية في عملية تحريض ضد ”ناد معين“.. لازم يريح شوي لأن الوضع أصبح ”شغبا“.

وأضاف الفراج: ”الهلال لعب مع الاتحاد، الأخير زعلان من الزعيم وفيه واحد واقف ثالث يقول للاتحادي كيف ترضاها على كرامتك والعلاقة وياهم وين ودتك، هذا العنصر لازم يريحنا قليلا لأن مسوي ضجة في كل الساحة الرياضية، والموضوع تحول لشغب بدلا من ضغط، وعملية التحريض وأي قضية ضد نادي معين أنا راكب معك فيها“.

وتقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد، بمذكرة احتجاج رسمية، إلى اتحاد كرة القدم السعودي، بشأن أزمة مباراة الفريق الأول مع الهلال.

وحقق الهلال انتصارا صعبا للغاية في الدقائق الأخيرة، على فريق الاتحاد، بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020.

وكشف الاتحاد في بيان رسمي، أن مذكرة الاحتجاج التي تقدم بها، لا نهدف إلى تسجيل موقف، وإنما لاتخاذ إجراءات واضحة ضد الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق، بشكل متكرر.

ورصد العميد، بعض الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها أمام الهلال، ومنها عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحته، في لعبة مشابهة تماما لتلك التي تم احتسابها للزعيم، في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

كما شدد الاتحاد، في بيانه، على أن حكم المباراة، ألغى هدفا صحيحا سجله رومارينيو، في الدقيقة الـ 79 من عمر الكلاسيكو أمام الهلال.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج يرد على مشجع أكد وجود فرق بين قراءته لبيان #النصر و #الاتحاد ضد التحكيم: هناك طرف يحاول استغلال الأزمات بدعم كل الأندية في عملية تحريض ضد "نادي معين".. لازم يريح شوي لأن الوضع أصبح "شغب".#SBC pic.twitter.com/7MKi1EgCZS — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 23, 2020

وجرى تسجيل الأخطاء المؤثرة التالية في المباراة المشار إليها:

-إلغاء هدف صحيح لمصلحة الفريق في الدقيقة الـ 79 بداعي التسلل الذي جرى رصده من جانب تقنية حكم الفيديو حسب ما أظهرت الإعادة.

-حسب توجيه الاتحاد الدولي لكرة القدم في تقنية ”VAR“ لا يحق للحكم السماح بأي إجراء أثناء مناقشة الحالة مع الحكم المساعد لحين اعتماد القرار.

تجاهل ”VAR“ لحالة لمس الكرة من جانب مدافع الهلال الشبيهة بالحالة التي جرى فيها احتساب ركلة الجزاء على نادي الاتحاد.

-عدم احتساب ركلة جزاء بعد ركل مدافع الهلال لمهاجم نادي الاتحاد.

-حالة ضرب للاعب خالد السميري من جانب لاعب الهلال دون كرة.

-في لحظة تسديد ركلة الجزاء حدث دخول من جانب أحد اللاعبين من فريق الهلال.

-هذا بالإضافة لعدد من الأخطاء التحكيمية الأخرى التي كانت في صالح فريق الاتحاد وتجاهلها الحكم.

ومجلس إدارة الاتحاد إذ يصدر هذا البيان فإنه لا يبحث عن تسجيل موقف تجاه ما تعرض له الفريق من أخطاء تحكيمية تقديرية في ظل وجود تقنية حكم الفيديو المساعد، خصوصا وأن هذه الأخطاء تضرر منها الاتحاد واستفاد منها الطرف الآخر.