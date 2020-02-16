وليد الفراج يعلق على بيان الشباب بخصوص حضور العمالة للمدرجات ويلمح لتورط النصر‎

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على البيان الذي أصدره نادي الشباب السعودي، اليوم الأحد، مهاجمًا فيه نظيره النصر، ومتهمًا إياه بتدبير ”جماهير الوافدين“، التي حضرت في مواجهة الفريقين، ما سبب أزمة فتحت على إثرها هيئة الرياضة تحقيقًا بشأن الأمر.

وقال الفراج عبر حسابه على تويتر:“نادي الشباب يقول إنه لا يعلم من قام بتدبير حافلات العمالة بالمباراة، تعالوا لنربط ذلك مع التصوير الذي تم الإعداد له ومن قام بترتيب الحملة الإلكترونية، ومن مول أطرافها وفحص حسابات بنكية تم من خلالها تمويل كل الأطراف“.

وأضاف:“سؤال بريء: هل تستطيع أن تعلن كل الحقيقة للناس؟ الكرة في ملعب الهيئة“.

وأصدرت إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان بيانًا صحفيًا بشأن ما أثير بشأن استعانة النادي ببعض الجاليات الوافدة لملء المدرجات الخاصة بجماهيره في مباراة النصر.

نادي الشباب يقول انه لا يعلم من قام بتدبير حافلات العمالة بالمباراة ، وتعال نربطها مع التصوير الذي تم الاعداد له ومن قام بترتيب الحملة الالكترونية ومن مول اطرافها وفحص حسابات بنكية تم من خلالها تمويل كل الأطراف، سؤال بريء : هل تستطيع ان تعلن كل الحقيقة للناس؟

الكرة في ملعب الهيئة pic.twitter.com/o3Azj0ypmv — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) February 16, 2020

وقال النادي في بيانه:“تابعت إدارة النادي ما أثير خلال اليومين الأخيرين بشأن استعانة النادي ببعض الجاليات الوافدة لملء المدرجات الخاصة بالجماهير في مباراته ضد النصر، يوم الجمعة الماضي، وعليه تنفي إدارة النادي علمها التام بهذا الأمر جملة وتفصيلًا“.

وأضافت:“تؤكد الإدارة أنها تعتمد الطرق القانونية والمتعارف عليها لدى الهيئة العامة للرياضة لتحفيز الجماهير الرياضية لحضور المباريات، والجميع يعلم تمامًا أن إدارة الشباب لم تلجأ لمثل هذه الأساليب في جميع المباريات السابقة التي أقيمت على أرض الشباب، وحتى في المباريات غير الجماهيرية التي لم تحقق النسبة المطلوبة، فكيف بمثل هذه المواجهة وهذه الأساليب والتي هي أبعد ما تكون عن عملنا ونهجنا، خاصة أن عدد أفراد هذه المجموعات قليل جدًا ولا يؤثر في أعداد الحضور الإجمالية بغرض الحصول على جائزة المليون ريال“.

وفتحت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، تحقيقًا بشأن الجنسيات التي حضرت مباراة الشباب والنصر، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق النصر فوزًا على مضيفه الشباب بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في إطار منافسات الجولة الـ 18 من دوري المحترفين.

وكان سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق، قد غرد بعد المباراة عبر حسابه الشخصي على تويتر:“ألف مبارك لجماهير #كبير_الرياض، فوز مستحق ومستوى مشرف.. هاردلك لـ #شيخ_الباصات“.

وتسببت تغريدة السويلم بلفت نظر هيئة الرياضة للجنسيات التي كانت تتواجد في ملعب الشباب، حيث جاء وصف ”شيخ الباصات“، كون الشباب لجأ للعمالة المتواجدة في المملكة من أجل زيادة عدد جماهير الفريق.

وتمنح هيئة الرياضة جوائز مالية للفريق الذي يحظى بحضور جماهيري كبير في المباريات التي تقام على ملعبه.