الرئيس التنفيذي لنادي الشباب يشعل الأزمة مع النصر: تعرضنا لمحاولة إساءة وقحة من ”نادي القرنبع والجاليات“ (فيديو)

هاجم خليف الهويشان، الرئيس التنفيذي لنادي الشباب، مسؤولي النصر السعودي بعد البيان الذي أصدره ناديه، يوم الأحد، ليشعل الأزمة بشكل أكبر مع ”العالمي“ واصفا إياهم بأنه ”نادي القرنبع والجاليات“.

وتعني كلمة القرنبع ”الشيء سيئ الحال أو المنظر.. أو بمعنى الشيء المتهالك“.

وقال الهويشان في تصريحات مصورة لصحيفة ”الجزيرة“: ”ما حدث هي محاولة إساءة فاشلة باستقطاب بعض العمالة بطريقة معروف مصادرها ولا يحضر إلا نادي مثل نادي الجاليات المعتاد على استقطابهم، وكيف نحضرها في مباراة سيتجاوز عدد جماهير 10 آلاف ولم نحضرها في مباريات كنا بحاجة إلى حضور أي عدد لإنجاح عملية الحضور الجماهيري“.

الرئيس التنفيذي لنادي #الشباب خليف الهويشان في حديث خاص لـ"الجزيرة" – تعرضنا لمحاولة إساءة بطريقة وقحة وقذرة من نادي يستحق أن يطلق عليه لقب (نادي القرنبع)

– احضروا العمالة ليلصقوا على أنفسهم بالفعل لقب (نادي الجاليات ) @ahmad2man pic.twitter.com/FOJtS5KGMs — رياضة – الجزيرة (@sport_jazirah) February 16, 2020

وأضاف: ”القناعة زادت من يقيننا من خلال تصوير العمالة بشكل غريب وتصويرهم داخل المدرج وحتى خروجهم في منتصف الشوط الأول ودون انتظار السحب على الجوائز التي تقدمها الهيئة العامة للرياضة، وزادت قناعتنا أيضا من خلال التفاعل السريع على مواقع التواصل ومحاولة رمي مسمى نادي الجاليات على نادي آخر“.

وأشار: ”تعرضنا لمحاولة إساءة بطريقة وقحة وقذرة من نادي يستحق أن يطلق عليه لقب ”نادي القرنبع“، وخصمنا في هذه المباراة ولا نتشرف بذكر اسمه في هذا الموقف اللي حاول يسئ لنادي الشباب ونكتفي بالمسمى المتعارف عليه.. والتفاعل الغريب من أسماء ورموز قوية في هذا النادي يؤكد أن لهم دور فيه، ولن أتحدث باسم ناديهم فهو بالنسبة لي (نادي الجاليات) ”.

وعن تصريحات لاعب النصر بيتروس ضد رئيس الشباب خالد البلطان، قال الهويشان: ”تم تلقين بيتروس الإساءة للبلطان وهو يحاول كسب التعاطف بعد أن سوّقه وكيله على عدة أندية من بينها الشباب“.

الرئيس التنفيذي لنادي #الشباب خليف الهويشان لـ "الجزيرة"

– تفاعل رموزهم مع ماحدث يؤكد أن لهم دور فيه، ولن أتحدث بأسم ناديهم فهو بالنسبة لي (نادي الجاليات)

– تم تلقين (بيتروس) الإساءة للبلطان وهو يحاول كسب التعاطف بعد أن سوّقه وكيله على عدة أندية من بينها #الشباب @ahmad2man pic.twitter.com/2uoDhgpOHN — رياضة – الجزيرة (@sport_jazirah) February 16, 2020

نفى نادي الشباب استعانته ببعض الجاليات لملء المدرجات الخاصة بجماهيره في مباراته الأخيرة أمام النصر، الجمعة الماضي، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدر الشباب بيانا صحافيا، يوم الأحد، ذكر خلاله: تابعت إدارة نادي الشباب ما أثير في اليومين الأخيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية، حول استعانة النادي ببعض الجاليات لملء المدرجات الخاصة بجماهيره في مباراة النصر.

وأضاف: وتنفي إدارة النادي علمها التام بهذا الأمر، وتؤكد أنها تعتمد الطرق القانونية والمتعارف عليها والمعتمدة لدى الهيئة العامة للرياضية لتحفيز الجماهير الرياضية لحضور مباريات الفريق، كما أن إدارة الشباب لم تلجأ لمثل هذه الأساليب في جميع المباريات السابقة التي أقيمت على أرض الشباب، وحتى في المباريات غير الجماهيرية، خاصة وأن عدد أفراد هذه المجموعات قليل جدا ولا يؤثر في أعداد الحضور الإجمالية بغرض الحصول على جائزة المليون ريال.

وواصل البيان: كما أن السيناريوهات التي صاحبت كل ذلك تترك العديد من الاستفهامات، ابتداء من تصوير الباصات التي تقل الجاليات الوافدة قبل وصولها وحتى دخولها المدرج الشبابي، كذلك خروج هذه المجموعة بعد دقائق من بداية المباراة، يؤكد بأن حضورها كان بهدف التصوير فقط للإساءة إلى الكيان، كما أن التعاطي الإعلامي يثير العديد من التساؤلات حول الغيابات غير النزيهة، وباشرت إدارة في جمع المعلومات لمعرفة من يقف حول هذا العمل.

وأكد نادي الشباب في بيانه الذي ذيُل باسم خلف الهويشان الرئيس التنفيذي أنه يفتخر بمحبي الفريق من مختلف الأطياف والمواطنين والجنسيات المقيمة داخل وخارج السعودية.