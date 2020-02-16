بيان الشباب بشأن حضور جاليات وافدة أمام النصر: ”زوبعة مفضوحة هدفها الإساءة للنادي“‎

أصدرت إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان بيانًا صحفيًا بشأن ما أثير بشأن استعانة النادي ببعض الجاليات الوافدة لملء المدرجات الخاصة بجماهيره في مباراة النصر.

وقال النادي في بيانه: ”تابعت إدارة النادي ما أثير في اليومين الأخيرين بشأن استعانة النادي ببعض الجاليات الوافدة لملء المدرجات الخاصة بالجماهير في مباراته ضد النصر، يوم الجمعة الماضية، وعليه تنفي إدارة النادي علمها التام بهذا الأمر جملة وتفصيلا“.

وأضافت: ”تؤكد الإدارة أنها تعتمد الطرق القانونية والمتعارف عليها لدى الهيئة العامة للرياضة لتحفيز الجماهير الرياضية لحضور المباريات، والجميع يعلم تماما أن إدارة الشباب لم تلجأ لمثل هذه الأساليب في جميع المباريات السابقة التي أقيمت على أرض الشباب، وحتى في المبارايات غيرا لجماهيرية التي لم تحقق النسبة المطلوبة فكيف بمثل هذه المواجهة وهذه الأساليب أبعد ما تكون عن عملنا ونهجنا، خصوصا أن عدد أفراد هذه المجموعات قليل جدا ولا يرثر في أعداد الحضور الإجمالية بغرض الحصول على جائزة المليون ريال“.

وأردف البيان: ”كما أن السيناريوهات التي صاحبت كل ذلك تترك العديد من الاستفهامات ابتداء من تصوير الباصات التي تقل الجاليات الوافدة قبل وصولها وحتى دخولها إلى المدرج الشبابي، كذلك خروج هذه المجموعة بعد دقائق من بداية المباراة يؤكد بأن حضورها كان بهدف التصوير فقط للإساءة إلى الكيان الشبابي“.

وشدد البيان: ”كما أن التعاطي الإعلامي الممنهج والهاشتاغات الصادرة المصاحبة تثير العديد من التساؤلات حول الغايات غير النزيهة وحول المستفيد من خلق هذه الزوبعة الإعلامية، كما أن إدارة النادي باشرت في جمع المعلومات لمعرفة من يقف حول هذا العمل“.

وأتم البيان: ”وتعود إدارة الشباب لتؤكد أنها تفخر دائما بمحبي الفريق من مختلف الأطياف من المواطنين والجنسيات المقيمة داخل وخارج المملكة، وأن هذه الزوبعة المكشوفة والمفضوحة أهدافها الإساءة إلى كياننا الكبير لن تضرنا، هذا الموضوع يثير الشك والريبة في دوافع من قام بهذا العمل وهذا ما يؤكد أن هناك إصرار على الإضرار والإساءة إلى نادي الشباب“.

وفتحت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، تحقيقًا بشأن الجنسيات التي حضرت مباراة الشباب والنصر، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق النصر فوزًا على مضيفه الشباب بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في إطار منافسات الجولة 18 من دوري المحترفين.

وكان سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق، قد غرد بعد المباراة عبر حسابه الشخصي على تويتر:“الف مبروك لجماهير #كبير_الرياض فوز مستحق ومستوى مشرف.. هاردلك لـ #شيخ_الباصات“

تغريدة السويلم تسببت في لفت نظر هيئة الرياضة للجنسيات التي كانت تتواجد في ملعب الشباب، حيث جاء وصف ”شيخ الباصات“، كون الشباب لجأ للعمالة المتواجدة في المملكة من أجل زيادة عدد جماهير الفريق.

وتمنح هيئة الرياضة جوائز مالية للفريق الذي يحظى بحضور جماهيري كبير في المباريات التي تقام على ملعبه.