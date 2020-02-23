أبرز غيابات نادي الهلال في مباراته المقبلة ضد التعاون بالدوري السعودي

تأكد غياب عدة عناصر مؤثرة في فريق نادي الهلال السعودي، في مباراته المقبلة ضد التعاون، والتي ستقام الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، موسم 2019-2020.

ويغيب عن الهلال خلال مواجهة التعاون كل من ياسر الشهراني وجوستافو كويلار بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث تلقى كل لاعب بطاقة صفراء خلال مواجهة الاتحاد، في الجولة الـ19، مساء أمس السبت.

ويعد الشهراني وكويلار من الركائز الأساسية في تشكيلة الهلال، فقد شارك كل منهما خلال الموسم الحالي في 21 مباراة بمختلف البطولات.

وفاز الهلال على الاتحاد بهدف دون رد حمل توقيع لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 44 نقطة فيما توقف رصيد الاتحاد عند 19 نقطة، وبحصول الهلال على نقاط الفوز، ينجح الفريق الأزرق في الحفاظ على فارق النقاط الثلاث مع النصر.