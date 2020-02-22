 صالح النعيمة يطمئن جماهير نادي الهلال السعودي بشأن صحته  – إرم نيوز‬‎

صالح النعيمة يطمئن جماهير نادي الهلال السعودي بشأن صحته 

صالح النعيمة يطمئن جماهير نادي الهلال السعودي بشأن صحته 

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

طمأن صالح النعيمة، نجم الكرة السعودية ونادي الهلال السابق، الجماهير الرياضية على حالته الصحية بعد رحلة علاج قصيرة مطلع الأسبوع الماضي.

وغرد النعيمة عبر حسابه في ”تويتر“، قائلا: ”عدت ولله الحمد لأرض الوطن بعد رحلتي العلاجية، والتي تخللها بعض الفحوصات، أبشركم أنا بخير وأشكر كل من سأل عني وتواصل للاطمئنان على صحتي“.

من جهة أخرى، يلتقي الهلال نظيره الاتحاد، مساء اليوم السبت، في الجولة 19 من مسابقة الدوري السعودي حيث يغيب الرباعي عبدالله عطيف وهتان باهبري وعلي البليهي ومحمد الشلهوب بسبب الإصابات.

ويأمل الهلال في الفوز لأجل مواصلة انتصاراته والمحافظة على صدارة ترتيب فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

فيما تلقى الاتحاد ضربة قاسية قبل المواجهة بعد تعرض لاعبه عبدالعزيز البيشي إلى ظرف أسري طارئ سيحرمه من المشاركة في المباراة المرتقبة.

ويأمل الاتحاد في العودة بنقاط المباراة وتحسين ترتيبه في الدوري إضافة إلى إيقاف سلسلة الانتصارات الهلالية المتتالية في السنوات الأخيرة، حيث يعود الانتصار الأخير للفريق الجداوي على الهلال إلى قرابة الـ4 أعوام.

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