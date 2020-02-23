هاشتاغ غاضب من جمهور نادي الاتحاد ضد الهلال بعد جدل تحكيمي في كلاسيكو الكرة السعودية

ما زالت أصداء مباراة الهلال ضد الاتحاد، في كلاسيكو الكرة السعودية، والذي جمع بين الفريقين، مساء السبت، وشهد جدلا تحكيميا كبيرا، قائما خاصة بين جمهوري الفريقين.

ودشن جمهور الاتحاد هاشتاغا على ”تويتر“، باسم ”#نادي_الفساد“، وتداولوا من خلاله صورا تدعم وجهة نظرهم بأن ركلة الجزاء التي احتسبت للهلال وسجل منها البرازيلي كارلوس إدواردو هدف فوز ”الزعيم“، وحصد الثلاث نقاط كانت يجب أن تعاد، فيما رد عليهم العديد من جمهور الهلال بتأكيد العديد من خبراء التحكيم بأن ركلة الجزاء صحيحة وتنفيذها سليم.

وكان الهلال حقق فوزا صعبا أمام الاتحاد من ركلة جزاء سددها إدواردو، منحت الزعيم انتصارا حافظ به على صدارة جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن النصر.

ورفع الهلال رصيده إلى 44 نقطة، متزعما صدارة دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 19 نقطة، في المركز الثالث عشر.

وقال أحمد الأمير، خبير اللوائح والقوانين، عبر حسابه على تويتر: ”بداعي الفضول في مباراة الهلال والأهلي الموسم الماضي، إذا لم تخني الذاكرة.. لامست الكرة يد جوميز في منطقة الجزاء ولم تحتسب ضربة جزاء، مع أنها صورة طبق الأصل من ضربة الجزاء المحتسبة على بوني“.

وتساءل الأمير ”هل هذه الحالة تعتبر تقديرية أمام أخطاء تحكيم“؟.

بداعي الفضول في مباراة الهلال و الاهلي الموسم الماضي إذا لم تخني الذاكرة لامست الكرة يد #قوميز في منطقة الجزاء ولم تحسب ضرب جزاء مع انها صورة طبق الأصل من ضربة الجزاء المحتسبة على #بوني هل هي حالات تقديرية أم اخطاء تحكيم ؟ pic.twitter.com/jsLo19B7QI — أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) February 23, 2020

فيما شدد فهد الهريفي، نجم النصر والمنتخب الوطني السابق، على وجود مخالفة في أثناء تنفيذ ركلة جزاء الهلال أمام الاتحاد.

وانتقد الهريفي عدم تدخل تقنية الفيديو VAR، في واقعة تحرك عمر خربين، لاعب الهلال، داخل منطقة الجزاء، قبل قيام إدواردو بتسديد ركلة الجزاء، ما يعتبر مخالفة.

ونشر الهريفي رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، معلقا: ”سبحان الله.. دائما الناطق بالحكم يخشى الهلال ولا لا يااا، أتفق أن هناك مخالفة من الحارس وخربين بس من الذي ارتكب المخالفة اولاً بينهم..!!، وليش الفار لم يتدخل نريد فقط العدل والمساواة للجميع“.

سبحان الله ..

دائماً الناطق بالحكم يخشى الهلال ولا لا يااا .! اتفق ان هناك مخالفة من الحارس وخيربين

بس من الذي ارتكب المخالفة اولاً بينهم ..!! وليش الفار لم يتدخل

نريد فقط العدل والمساواة للجميع . pic.twitter.com/r5nzMAt5mo — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) February 22, 2020

وأرفق الهريفي رسالته بمقطع فيديو للحظة تسديد ركلة جزاء الهلال، وتدخل خربين في منطقة الجزاء، عليها رسالة ”رجعت للفار اللي عندي واكتشفت ان خربين تقدم قبل شوتة البلنتي“.

ماكان فيه فار

و الحكم معذور الرؤيه غير واضحه .. ???? pic.twitter.com/fK1s1E4RGu — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) February 23, 2020

فيما قال مشجع اتحادي يدعى خالد: ”خسرنا بفعل فاعل والله وتالله“.

وتساءل آخر مرفقا صورة لهدف الاتحاد الملغي: ”وين التسلل يا نادي الفار؟؟“.

فيما قال المستشاران التحكيميان، محمد فودة وسمير عثمان، عبر برنامج ”الدوري مع وليد“: ”كان يجب إعادة تنفيذ ركلة جزاء الهلال في الدقيقة الـ 93، كما أن كويلار، لاعب الهلال، كان يستحق الطرد بالدقيقة الـ68“.