نادي الهلال بصدد رفع شكوى ضد الإعلامي علي العلياني

قرر نادي الهلال السعودي رفع شكوى ضد الإعلامي علي العياني، بسبب تغريدة له على ”تويتر“، إثر فوز ”الزعيم“ على الاتحاد، في كلاسيكو الكرة السعودية، مساء السبت، بهدف نظيف.

علي العلياني هو مقدم ورئيس تحرير برنامج معالي المواطن ومجموعة إنسان على شاشة mbc1.

وقال الإعلامي عبدالله الحنيان، عبر حسابه على ”تويتر“، يوم السبت: ”إدارة الهلال ممثلة في الإدارة القانونية بصدد رفع شكوى على مذيع، أساء للنادي بعد مباراة الكلاسيكو عبر حسابه في تويتر“.

إدارة #الهلال ممثلة في الإدارة القانونية بصدد رفع شكوى على مذيع، أساء للنادي بعد مباراة الكلاسيكو عبر حسابه في تويتر. — عبدالله الحنيان (@a_alhanyan) February 22, 2020

وكان العلياني كتب عبر حسابه معلقا على فوز الهلال على الاتحاد: ”الله يعطينا حظ وإمكانيات وعلاقات الهلال“.

الله يعطينا حظ وامكانيات وعلاقات الهلال #الاتحاد_الهلال — علي العلياني (@Ali_Alalyani) February 22, 2020

ويلمح العلياني بتغريدته لحصول الهلال على مجاملات تحكيمية.

وسجل البرازيلي كارلوس إدواردو هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الهلال لانتصار صعب 1-صفر على ضيفه الاتحاد في مباراة قمة ويعزز صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

وألغى الvar هدفا لنادي الاتحاد في شباك الهلال سجله رومارينيو.

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء للزعيم في الوقت القاتل ليحصد بها 3 نقاط مهمة في سباق الدوري السعودي.

وتسبب تنفيذ ركلة الجزاء في جدل واسع حيث كشفت إعادة اللعبة عن دخول أحد لاعبي الهلال منطقة الجزاء بشكل واضح قبل تسديد كارلوس إدواردو للكرة.

وتصدى حارس الاتحاد لتسديدة إداردو التي ارتدت له مرة أخرى ليسددها مجددا بسهولة في الشباك.

ورفع الهلال رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن النصر حامل اللقب الذي أحرز هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على مستضيفه الحزم في وقت سابق اليوم.

وتلقى الحزم الخسارة التاسعة في المسابقة وظل رصيده 22 نقطة في المركز 12 متقدما بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد الذي يليه في الترتيب.

المستشار التحكيمي – جمال الغندور:

ركلة جزاء جزاء (صحيحة) للهلال في الدقيقة 92#الهلال_الاتحاد pic.twitter.com/J3s5fY0AoN — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 22, 2020

وكاد البرازيلي فابيو كاريلي المدرب الجديد للاتحاد أن يبدأ مسيرته مع الفريق باقتناص نقطة من المتصدر لكن مواطنه إدواردو حرمه من التعادل.

وتولى كاريلي المسؤولية يوم الاثنين الماضي بعد رحيل المدرب الهولندي هينك تن كات الذي قاد الفريق للفوز مرتين فقط في تسع مباريات منذ تعيينه في نوفمبر تشرين الثاني بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي خلفا للتشيلي خوسيه لويس سييرا.