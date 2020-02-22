جمهور نادي الاتحاد السعودي يشن هجوما على حكم مباراة الهلال بسبب تقنية الـVAR

شن الإعلامي السعودي محمد أبو هداية، القريب من إدارة نادي الاتحاد، هجوما ناريا على حكم مباراة الفريق اليوم السبت، أمام الهلال في الجولة الـ19 من مسابقة الدوري السعودي.

ونجح الهلال في الفوز على الاتحاد بهدف نظيف جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 93، بعدما لمست الكرة يد اللاعب ويلفريد بوني داخل منطقة الجزاء.

وحافظ الهلال على صدارته لجدول ترتيب المسابقة وللفارق النقطي مع المنافس النصر، حيث رفع الهلال رصيده للنقطة 44 فيما رفع النصر رصيد للنقطة 41 .

وقال الإعلامي أبو هداية مغردا: ”ألف مبروك للهلال خروجه بثلاث نقاط تحكيمية هزلية من طينة أبوزندة طيب الذكر، وتهنئة من القلب للاتحاد إدارة ولاعبين وجماهير على هذا الحضور الجميل، ولايهم إن شنقت عدالة المنافسة من التحكيم أيا كان! فالنفوذ الآن هو الطحن المتبقي بين المتصدر والوصيف، سأنتظر العميد مهما غيبته المقادير“.

ألف مبروك للهلال خروجه بثلاث نقاط تحكيمية هزلية من طينة ابوزندة طيب الذكر !!

وتهنئة من القلب للاتحاد ادارة ولاعبين وجماهير على هذا الحضور الجميل ولايهم إن شنقت عدالة المنافسة من التحكيم أياً كان! فالنفوذ الان هو الطحن المتبقي بين المتصدر والوصيف!

سأنتظر العميد مهما غيبته المقادير — محمد أبوهداية (@mabuhedaih) February 22, 2020

وكانت تقنية ”الفار“ قد حرمت الاتحاد من هدف سجله اللاعب رومارينيو كما أهدر بوني فرصة للتهديف عندما انفرد بالحارس الهلالي عبدالله المعيوف قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها كارلوس إدواردو هدف الفوز.

فيما قال المحلل التحكيمي جمال الغندور، في تصريحات للقناة ”الرياضية السعودية“:

”تم إلغاء هدف رومارينيو وفقًا لأرقام هندسية من غرفة الـVAR، وأنا أقول إنه تسلل“.

المستشار التحكيمي – جمال الغندور:

قرار الحكم (صحيح) بإلغاء هدف #الاتحاد لوجود حالة تسلل.. واللقطة من غرفة الـ"VAR" وليست من القناة الناقلة.#الهلال_الاتحاد pic.twitter.com/IKQMZ5PrKW — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 22, 2020

وقد تداول جمهور الاتحاد صورا من المباراة لحظة لعب إدواردو ركلة الجزاء التي حسمت الفوز، ولاعبو الهلال يدخلون لمنطقة الجزاء قبل أن يلمس اللاعب الكرة، معتبرين أن الفار ذبح فريقهم في اللقاء.

ونشر الإعلامي عبدالعزيز السلمي فيديو عبر حسابه من المباراة، وعلق: ”ملخص لثلاث لقطات ارتكب فيها الحكم جريمة كروية ضحيتها الاتحاد.. مجهود مباراة كامل ضاع بصافرة حكم“.

ملخص لثلاث لقطات ارتكب فيها الحكم جريمة كروية ضحيتها الاتحاد ..

مجهود مباراة كامل ضاع بصافرة حكم

#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/sYDSMGhPfk — عبدالعزيز السلمي (@Ana_abdulaziz55) February 22, 2020