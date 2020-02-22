 جمهور نادي الاتحاد السعودي يشن هجوما على حكم مباراة الهلال بسبب تقنية الـVAR – إرم نيوز‬‎

جمهور نادي الاتحاد السعودي يشن هجوما على حكم مباراة الهلال بسبب تقنية الـVAR

جمهور نادي الاتحاد السعودي يشن هجوما على حكم مباراة الهلال بسبب تقنية الـVAR

المصدر: سلمان العنزي وفريق التحرير - إرم نيوز

شن الإعلامي السعودي محمد أبو هداية، القريب من إدارة نادي الاتحاد، هجوما ناريا على حكم مباراة الفريق اليوم السبت، أمام الهلال في الجولة الـ19 من مسابقة الدوري السعودي.

ونجح الهلال في الفوز على الاتحاد بهدف نظيف جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 93، بعدما لمست الكرة يد اللاعب ويلفريد بوني داخل منطقة الجزاء.

وحافظ الهلال على صدارته لجدول ترتيب المسابقة وللفارق النقطي مع المنافس النصر، حيث رفع الهلال رصيده للنقطة 44 فيما رفع النصر رصيد للنقطة 41 .

وقال الإعلامي أبو هداية مغردا: ”ألف مبروك للهلال خروجه بثلاث نقاط تحكيمية هزلية من طينة أبوزندة طيب الذكر، وتهنئة من القلب للاتحاد إدارة ولاعبين وجماهير على هذا الحضور الجميل، ولايهم إن شنقت عدالة المنافسة من التحكيم أيا كان! فالنفوذ الآن هو الطحن المتبقي بين المتصدر والوصيف، سأنتظر العميد مهما غيبته المقادير“.

وكانت تقنية ”الفار“ قد حرمت الاتحاد من هدف سجله اللاعب رومارينيو كما أهدر بوني فرصة للتهديف عندما انفرد بالحارس الهلالي عبدالله المعيوف قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها كارلوس إدواردو هدف الفوز.

فيما قال المحلل التحكيمي جمال الغندور، في تصريحات للقناة ”الرياضية السعودية“:

”تم إلغاء هدف رومارينيو وفقًا لأرقام هندسية من غرفة الـVAR، وأنا أقول إنه تسلل“.

وقد تداول جمهور الاتحاد صورا من المباراة لحظة لعب إدواردو ركلة الجزاء التي حسمت الفوز، ولاعبو الهلال يدخلون لمنطقة الجزاء قبل أن يلمس اللاعب الكرة، معتبرين أن الفار ذبح فريقهم في اللقاء.

ونشر الإعلامي عبدالعزيز السلمي فيديو عبر حسابه من المباراة، وعلق: ”ملخص لثلاث لقطات ارتكب فيها الحكم جريمة كروية ضحيتها الاتحاد.. مجهود مباراة كامل ضاع بصافرة حكم“.

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