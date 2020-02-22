جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف كارلوس إدواردو في مباراة الهلال ضد الاتحاد (صورة)

سجل البرازيلي كارلوس إدواردو هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الهلال لانتصار صعب 1-صفر على ضيفه الاتحاد في مباراة قمة، ويعزز صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع الهلال رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن النصر حامل اللقب الذي أحرز هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على مستضيفه الحزم في وقت سابق اليوم.

وتلقى الحزم الخسارة التاسعة في المسابقة وظل رصيده 22 نقطة في المركز 12 متقدما بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد الذي يليه في الترتيب.

ويتصدر المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفا، بفارق هدفين عن الفرنسي غوميز مهاجم الهلال صاحب الـ14 هدفا.

ورفع كارلوس إدواردو لاعب الهلال رصيده التهديفي إلى 11 هدفا، بعد هدفه في شباك الاتحاد، ليتساوى مع عمر السومة مهاجم الأهلي.

ويحتل يوسف نياكات لاعب الوحدة المركز الخامس في قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف.